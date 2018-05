Militair transportvliegtuig gecrasht in Amerikaanse staat Georgia rvl

02 mei 2018

18u31

Bron: CNN, Belga 0 Nabij de internationale luchthaven van de stad Savannah in de Amerikaanse staat Georgia is woensdag een militair transportvliegtuig neergestort, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld.

Het betrof een C-130 die de luchtmachtbasis Davis-Monthan in Arizona als bestemming had. Wat de oorzaak is en of er al dan niet slachtoffers zijn is nog niet geweten.

Later meer.