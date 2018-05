Militair transportvliegtuig gecrasht in Amerikaanse staat Georgia: vijf doden RVL ADN

02 mei 2018

18u31

Bron: CNN, Belga 11 Aan een kruispunt van twee snelwegen nabij de internationale luchthaven van de stad Savannah, in de Amerikaanse staat Georgia, is woensdag een militair transportvliegtuig neergestort. Dat hebben meerdere Amerikaanse media gemeld en heeft een woordvoerder van de Amerikaanse luchtmacht bevestigd.

Het betrof een C-130 die de luchtmachtbasis Davis-Monthan in Arizona als bestemming had. Op televisiebeelden was een dikke zwarte rookpluim te zien. Wat de oorzaak is, is nog niet geweten.

Er waren vijf mensen aan boord van het toestel, aldus de luchtmacht. Ze kwamen allen om, zegt een woordvoerder van de Air National Guard van Georgia die eigenaar van de machine is. Het toestel was op trainingsmissie.