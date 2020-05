Militair rijdt in op schutter aan brug en vermijdt bloedbad in VS mvdb

28 mei 2020

17u05

Bron: AP - KansasCity.com 12 USA Een schietpartij waarbij een man vanaf een Amerikaanse brug het vuur opende, is vroegtijdig beëindigd door het koelbloedige optreden van een militair. Hij reed woensdagochtend (lokale tijd) de gewapende man aan en redde volgens de politiechef zo “ontelbare levens.”



De schutter raakte zwaargewond. De persoon die hij eerder beschoten had, is eveneens met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij vond plaats op de Centennial Bridge over de Missouri River. De brug verbindt Leavenworth in de staat Kansas met Platte County in Missouri. De schutter schoot in het wilde weg vanop de brug op het voorbijrijdende verkeer en raakte de inzittende van een wagen.

Een achterliggende 34-jarige militair zag hoe de schutter verschillende wapens bovenhaalde. De man verliet de verkeersopstopping en kwam tussenbeide. De dertiger reed met snelheid de schutter aan, waardoor die onder de wagen belandde en levensgevaarlijk gewond raakte. Volgens speurders was hij in het bezit van semiautomatisch geweer en niet nader genoemd handvuurwapen. Zijn toestand is inmiddels stabiel. Ook bij de eerder beschoten automobilist (eveneens een militair) is het levensgevaar geweken.

Niets dan lof

Politiechef Patrick Kitchens heeft niets dat dan lof voor het optreden van de soldaat Fort Leavenworth: “Door zijn handelen zijn allicht ontelbare levens gered. Het was een zeer, zeer gevaarlijke ingreep die gelukkig snel ten einde was.” Een motief voor de schietpartij is voorlopig onbekend. Niets wijst erop dat de schutter uit Platte County en de gewonde automobilist elkaar kenden. Het is niet duidelijk of de verdachte al kon worden ondervraagd.

Noch de identiteit, noch de rang van de aanrijdende militair zijn bekendgemaakt. De politiechef wou enkel kwijt dat hij gestationeerd is op de nabijgelegen legerbasis Fort Leavenworth.



