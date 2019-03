Militair die hoogste onderscheiding kreeg voor getoonde moed, is opgepakt na kopstoot aan agent Marc Brink Richard Clevers en Matthias Van den Bossche

04 maart 2019



Bron: BD.nl 0 Marco Kroon, de Nederlandse militair die in 2009 werd onderscheiden met de Militaire Willems-Orde - de hoogste defensieonderscheiding bij onze noorderburen - is gisteren in de binnenstad van Den Bosch (Noord-Brabant) opgepakt na het mishandelen van een agent. Hij deelde de diender een kopstoot toe.

De 48-jarige Kroon zou in het carnavalsweekeinde door een agent zijn betrapt op wildplassen. Nadat hij daarop was aangesproken, kwam het tot de kopstoot aan de politieagent, melden de getuigen. Een woordvoerder van politiedienst Koninklijke Marechaussee wil slechts zeggen dat er ‘een militair’ is aangehouden in Den Bosch (‘s-Hertogenbosch), maar vermeldt naam noch andere gegevens. Evenmin wil de woordvoerder kwijt waarom de militair precies vast zit.

Het is gebruikelijk dat strafbare feiten die door militairen gepleegd worden (ook in hun vrije tijd), door de marechaussee (onderdeel van het Nederlandse ministerie van Defensie) worden onderzocht. De advocaat van Kroon laat via een medewerker weten ‘geen informatie te kunnen verschaffen’.

In opspraak

Kroon ontving in 2009 de hoogste militaire onderscheiding voor getoonde moed in Afghanistan. Begin 2010 kwam hij in opspraak. De Nederlandse justitieverdacht hem van overtreding van de drugswetgeving en verboden wapenbezit. Hij werd vrijgesproken van de eerste verdenking, maar veroordeeld voor wapenbezit.

In januari 2017 biechtte de onderscheiden militair op dat hij tien jaar eerder een talibanstrijder had gedood, die hem had ontvoerd, mishandeld en vernederd. Zijn werkgever had hij hierover niet eerder ingeseind. Hij was bang dat de geheime missie in gevaar kwam, als hij dat wel had gedaan. Het Openbaar Ministerie onderzocht de kwestie, maar legde dat onderzoek stil toen bleek dat er onvoldoende aanknopingspunten waren voor verder speurwerk. Kroon schreef zelf een boek, waarin hij ook over het doden van de talibanstrijder vertelt.