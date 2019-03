Milijana (21) en Milojko (74) tonen in realityshow dat hun liefde oprecht is: “Ik wil zo snel mogelijk zwanger worden”



30 maart 2019

12u08

Bron: The Sun 0 Milijana Bogdanovic (21) en haar verloofde Milojko Bozic (74) nemen deel aan de Servische realityshow ‘Parovi’, wat ‘koppels’ betekent. Het duo trekt veel aandacht omdat er een leeftijdsverschil is van meer dan een halve eeuw. En toch is hun liefde oprecht, zegt Milijana.

Het koppel zegt elke dag seks te hebben en ze zijn van plan om dit gewoon verder te blijven doen tijdens de show. “Natuurlijk zullen we het bed blijven delen”, zegt jonge vrouw. “Waarom zouden we het moeten laten? Ik zou het geweldig vinden om zwanger te worden en samen een gezin met hem te beginnen. Als ik niet tijdens ‘Parovi’ zwanger wordt, dan zal het erna wel gebeuren.”

Jonge mannen hebben geen grijs haar en dragen geen bril. Ze maken geen enkele kans bij mij Milijana

“We zijn van plan om veel te knuffelen en te zoenen, net zoals we thuis doen”, zegt ze. “Ik wil aan iedereen tonen dat onze relatie echt is en geen marketingstunt zoals velen beweren.”

Of de andere mannen op de show haar zouden kunnen verleiden? “Ze zijn te jong”, zegt ze. “Ze hebben geen grijs haar en dragen geen bril. Ze maken geen enkele kans bij mij.”

Bedgeheimen

Ondanks het feit dat Milojko in december nog een hartoperatie onderging, hebben ze nog een heel actief seksleven. “Het is gemakkelijk om hem te verleiden”, zegt ze. “Vaak hoef ik alleen maar naakt uit de badkamer te wandelen en hij krijgt al zin in seks. Ik vind het geweldig om seksstandjes te doen waar de man een dominantie positie inneemt. En wanneer Milojko me een tik op mijn achterwerk geeft, wordt ik helemaal opgewonden.”

Milojko laat weten dat Milijana ook gemakkelijk te verleiden is. “Ik moet mijn hand nog maar op haar buik leggen en ze heeft al zin. Ons favoriete standje is ‘op zijn hondjes’. Ik zou het ook graag in missionarispositie doen, maar door mijn hartconditie mag dat niet.”

Grootvader

Milojko heeft uit zijn eerste huwelijk drie kinderen van 40, 35 en 30 jaar oud en twee kleinkinderen die 13 en 11 jaar zijn. Het koppel zal in september in het gemeentehuis elkaar het ja-woord geven. De kerk uit hun dorp huwt namelijk geen koppels waar het leeftijdsverschil groter dan vijftien jaar is.