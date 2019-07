Milieuorganisaties hekelen Trumps “pure fantasie” over milieubescherming kv

Bron: Reuters, Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump pochte maandag over de milieuvriendelijkheid van zijn administratie. Tijdens een toespraak voor het Witte Huis stelde hij dat de VS het voortouw kunnen nemen in de bestrijding van vervuiling en tegelijkertijd fossiele brandstoffen kunnen promoten. Milieuorganisaties doen de toespraak af als “pure fantasie”.

De toespraak van Trump, die sinds het begin van zijn ambtstermijn in januari 2016 tal van milieuwetten ontmantelde, de klimaatverandering een Chinese hoax noemde en de klimaatwetenschap afdoet als kwakzalverij, komt net op het ogenblik dat er binnen de VS steeds meer stemmen opgaan voor een betere milieubescherming. Trumps houding ten opzichte van het milieu wordt beschouwd als een van zijn zwakheden tijdens de aankomende presidentsverkiezingen van 2020.

Volgens Trump zijn de VS koploper als het aankomt op proper drinkwater en worden de luchtvervuiling en CO2-uitstoot teruggeschroefd, terwijl de industrie wordt gestimuleerd en de wetgeving wordt teruggeschroefd. “Een sterke economie is essentieel voor het behoud van een gezond milieu”, stelde hij. “Amerikanen straffen is nooit de juiste manier om een beter milieu of een betere economie voort te brengen. We hebben deze mislukte aanpak afgewezen en we zien geweldige resultaten.”



“We zullen de Amerikaanse jobs beschermen”, aldus Trump. “We zullen het milieu beschermen, maar ook de Amerikaanse soevereiniteit.” De president maakte van de gelegenheid gebruik om ook uit te halen naar het “oneerlijke, inefficiënte en zeer zeer dure klimaatakkoord van Parijs”. Ook de zogeheten Green New Deal, die progressieve Democraten hebben voorgesteld, moest eraan geloven. Die werd door de president afgeschreven als “onbetaalbaar”.

Toename van uitstoot fijn stof

Uit data van het Environmental Protection Agency (EPA) blijkt dat de luchtkwaliteit in de VS er de voorbije tientallen jaren flink op vooruit is gegaan, dankzij de invoering van onder andere de Clean Air Act en de Clean Water Act. Maar daarnaast is er sinds Trumps aanstelling ook een verhoogde uitstoot van sommige stoffen merkbaar, onder andere fijn stof van roet en rook als gevolg van de verbranding van kool en olie.

In 2018 daalden de VS ook een plaats in de Environmental Performance Index, een rangschikking van landen op vlak van milieuvriendelijkheid. Onder Obama bekleedden de VS de 26ste plaats, maar onder Trump zakten ze naar 27.

Er is nooit eerder een president geweest die actief, in opdracht van de vervuilers, een agenda nastreefde die zo vijandig staat tegenover het milieu en de volksgezondheid, dan Mr. Trump. Ken Cook, Environmental Working Group

“Pure fantasie”

Volgens Ken Cook, een woordvoerder van de non-profitorganisatie Environmental Working Group, is Trumps speech “pure fantasie”. “Er is nooit eerder een president geweest die actief, in opdracht van de vervuilers, een agenda nastreefde die zo vijandig staat tegenover het milieu en de volksgezondheid, dan Mr. Trump”, zei hij.

“Het is absurd dat president Trump beweert een milieuvriendelijk imago te hebben, terwijl zijn administratie een destructieve koers in het voordeel van de vervuiler blijft varen, ten koste van het Amerikaanse volk”, zegt Jill Tauber van milieuorganisatie Earthjustice die al 120 rechtszaken tegen zijn administratie heeft aangespannen.

Meer olie- en gaswinning

De voorbije jaren zijn de VS uitgegroeid tot de voornaamste producent van olie en gas, onder andere dankzij technologische vernieuwingen op vlak van olieboringen. De Trump-administratie wil bovendien dat er nog meer fossiele brandstoffen ontgonnen worden en schroeft daarom milieuwetten die een hindernis vormen voor oliebedrijven terug. Daarnaast worden er ook meer vergunningen voor olie- en gaswinning op openbaar land uitgereikt.

Trump heeft daarnaast ook al bekendgemaakt dat hij de VS terugtrekt uit het Klimaatakkoord van Parijs, een internationale overeenkomst die de opwarming van de aarde probeert in te dijken met een beperking van de CO2-uitstoot en een transformatie van de economie, weg van fossiele brandstoffen.