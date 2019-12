Milieuminister versus verkeersminister: Duitse regering kibbelt over snelheidsbeperking op autosnelwegen TT

28 december 2019

14u41

Bron: ARD, Der Spiegel 0 De Duitse minister van Milieu Svenja Schulze, van de sociaaldemocratische regeringspartij SPD, heeft zich uitgesproken voor een algemene snelheidslimiet van 130 km/u op de Autobahnen. Schulze gaat daarmee lijnrecht in tegen coalitiepartner CDU van Verkeersminister Andreas Scheuer. Die wil van een maximumsnelheid niet weten en is het beu dat het voorstel “waar geen meerderheid voor is elke keer opnieuw in de etalage” wordt gezet.

Het Duitse parlement stemde in oktober nog tegen een voorstel van de Groenen om een algemene maximumsnelheid van 130 km/u in te voeren op de Duitse autosnelwegen. Daar mag je nu in principe nog zo snel rijden als je wil, behalve op de plaatsen waar er met een bord toch een lagere snelheid wordt opgelegd. Op alle andere plaatsen geldt enkel een richtsnelheid van maximaal 130 km/u. In de praktijk geldt er op 70 procent van de snelwegen geen maximumsnelheid.

Ook veel SPD-leden stemden uit loyauteit aan het regeerprogramma tegen het voorstel van de Groenen, maar vroegen wel het thema op de regeringstafel te leggen. Milieuminister Schulze opent nu daar de debatten. Zij spreekt over een kwestie van “gezond verstand”. Tegenover persagentschap DPA zegt de SPD-politica dat een snelheidslimiet het aantal doden in het verkeer zal doen afnemen, en dat Duitsland zo jaarlijks één tot twee miljoen ton CO2 kan besparen. Bovendien is Duitsland nu nog de grote uitzondering in Europa, aldus Schulze, en dat klopt niet.

Schulze volgt daarmee de nieuwe voorzitters van haar partij, Saskia Esken en Norbert Walter-Borjans, die een linksere koers willen varen dan hun voorgangers en zelfs niet afkerig lijken te staan van een val van de regering.

Verkeersminister: “Hebben belangrijkere zaken te doen”

De grootste regeringspartij, de christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel, en hun Beierse zusterpartij CSU, willen van het voorstel nog steeds niets weten. Verkeersminister Andreas Scheuer van de CSU zegt dat Duitsland “belangrijkere dingen te doen heeft dan dit hoogst emotionele thema telkens opnieuw in de etalage te zetten - en er is ook helemaal geen meerderheid voor”.

Een stelling die Scheuer overigens kracht probeerde bij te zetten met een foto van een autosnelweg op Twitter met de boodschap bij dat het verkeer in Duitsland “zo goed mogelijk vlot moeten kunnen rijden, zowel ‘s nachts als tijdens de spits bijvoorbeeld op Kerst. Daarom willen we het verkeer intelligent, digitaal en flexibel sturen.” Scheuer kreeg echter de lachers op zijn hand toen bleek dat de foto helemaal niet in Duitsland was genomen, maar wel in ... Zwitserland, waar er net wel een snelheidsbeperking van 120 km/u geldt.

"Der Bundestag hat ein #Tempolimit mit 498:126 Stimmen abgelehnt. Der Verkehr in 🇩🇪 soll bestmöglich fließen - nachts bei freier Fahrt und zu Stoßzeiten, z.B. an #Weihnachten. Daher wollen wir den Verkehr intelligent, digital & flexibel steuern - ohne Verbote." BM @AndiScheuer pic.twitter.com/Te0tDQ70ZA BMVI(@ BMVI) link