Milde straf voor 20-jarige Youtube-ster die vriendje per ongeluk doodschoot tijdens opname

15 maart 2018

12u52

De 20-jarige Monalisa Perez moet naar de gevangenis, omdat een poging een leuk Youtube-filmpje op te nemen dodelijk is afgelopen. Dat heeft rechter Jeffrey Remick van de Amerikaanse staat Minnesota vandaag beslist.

Wat bedoeld was als een experiment, eindigde fataal voor Perez Ruiz III, de 22-jarige vriend van Monalisa Perez. De twintiger hield een encyclopedie voor zich terwijl zijn vriendin op hem schoot met een pistool. Het was de bedoeling dat het dikke boek de kogel zou opvangen en hem zou beschermen, maar de kogel ging dwars door het boek heen en raakte hem. Hij stierf, voor de ogen van ongeveer dertig toeschouwers, onder wie hun 3-jarig kindje. Met de gewaagde stunt wilden ze hun kanaal bekender maken waardoor het tweetal beroemd zou worden.

Hoewel de jonge vrouw uit Halstad in de Amerikaanse staat Minnesota schuldig pleitte voor doodslag, krijgt ze een opvallend milde straf. De openbare aanklager had 9 maanden cel en 10 jaar probatie geëist. De rechter gaf haar 180 dagen cel, waarvan ze de helft in de gevangenis doorbrengt en de andere helft thuis. Ze mag ook nooit meer een vuurwapen bezitten en moet zich 10 jaar ter beschikking van justitie houden. Daarnaast heeft de rechter Perez verboden om uit deze ervaring financieel winst te maken of beroemdheid te proberen vergaren.

Omdat het koppel nooit besefte wat het gevaar van de stunt was, gaf rechter Jeffrey Remick de jonge vrouw een minder zware straf. "De realiteit is dat deze dwaze stunt is bedacht, gepland en uitgevoerd door hem. Zij vertrouwde, onjuist en tragisch, op zijn belofte dat de stunt veilig was", aldus justitie in de staat Minnesota tegen lokale media.