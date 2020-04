Milaan heeft ambitieus plan om aantal wagens in stad te reduceren na lockdown KVDS

21 april 2020

13u52

Bron: The Guardian 0 De Italiaanse stad Milaan heeft plannen om de heerschappij van de wagen in zijn straten een halt toe te roepen. Als de lockdown achter de rug is, zouden grote delen van de wegen niet meer voor auto’s zijn, maar voor fietsers en voetgangers. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Milaan en de regio Lombardije vormen een van de meest vervuilde gebieden van Europa. Sinds de lockdown zouden er 30 tot 75 procent minder files staan en dat heeft ook een impact op de luchtvervuiling. Met het plan hoopt het stadsbestuur een terugkeer van koning auto in zijn straten tegen te gaan. In totaal moet in de loop van de komende maanden 35 kilometer aan wegen worden aangepast, zodat wagens er minder plaats zullen hebben, en fietsers en voetgangers meer.

Extra fietsstroken

Het gaat onder meer om extra fietsstroken, nieuwe en bredere voetpaden, een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur en straten waar zwakke weggebruikers voorrang hebben. Onder meer de Corso Buenos Aires – een van de belangrijkste winkelstraten van de stad – zou worden omgevormd.



Milaan is in verhouding een kleine en dichtbevolkte stad. Hij heeft een doorsnede van 15 kilometer en er wonen 1,4 miljoen mensen. Nu neemt 55 procent het openbaar vervoer om naar het werk te gaan, een verplaatsing van gemiddeld 4 kilometer. Wat een overstap weg van de wagen mogelijk maakt voor velen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Welke maatregelen tegen corona kunnen worden versoepeld? (Handen wassen niet, zoveel lijkt zeker) (+)

Bekijk ook: Vliegende taxi’s: het vervoer van de toekomst?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.