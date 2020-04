Milaan begraaft niet-opgeëiste lichamen van coronaslachtoffers WDw

23 april 2020

17u33

Bron: Belga 1 De stad Milaan is donderdag begonnen met het begraven van tientallen coronaslachtoffers van wie de lichamen niet door hun familieleden werden opgeëist. De stad ligt in het hart van Lombardije, de Italiaanse regio die het zwaarst getroffen werd door het coronavirus.

Dichte rijen van witte kruisjes markeren de vele slachtoffers die het coronavirus in de regio al maakte. In Lombardije zijn sinds het begin van de pandemie zo’n 13.000 doden bekend. Dat is goed voor meer dan de helft van de doden op het schiereiland.

Dit is geen massagraf, het is een ruimte die volledig is gewijd aan deze mensen die helaas stierven zonder dat er familieleden in hun buurt waren Roberta Cocco, schepen van Millan

“Dit is geen massagraf, het is een ruimte die volledig is gewijd aan deze mensen die helaas stierven zonder dat er familieleden in hun buurt waren”, aldus Roberta Cocco, schepen in de Lombardische hoofdstad.

Door de enorme toename van sterfgevallen en het risico op verzadiging van mortuaria heeft Milaan eerder besloten om de periode waarin de familieleden van de slachtoffers de lichamen kunnen terughalen, terug te schroeven naar vijf dagen.

De begraafplaats biedt ruimte voor 600 lichamen, maar de Milanese autoriteiten hopen niet alle beschikbare graven te moeten gebruiken.

