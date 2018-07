Mikey (6) moest 3 jaar wachten op klein broertje. Foto toont moment dat hij hem eindelijk in armen kan sluiten KVDS

26 juli 2018

18u23

Bron: Love What Matters 4 De kleine Mikey Marotta (6) kon nog maar net praten toen hij zijn ouders de eerste keer duidelijk maakte dat hij één grote wens had: een broertje krijgen. De jaren gingen voorbij, maar zijn ouders Jessica en Michael slaagden er niet in om opnieuw zwanger te worden. En net op het moment dat ze zich erbij neer hadden gelegd, gebeurde het wonder.

“We waren beginnen proberen toen Mikey 3 jaar was”, doet mama Jessica het verhaal op de website Love What Matters. “Onze eerste zwangerschap was er heel snel gekomen, dus we dachten dat het vlot zou gaan. Maar de tijd verstreek en we raakten steeds meer ontmoedigd elke keer er weer een negatieve zwangerschapstest kwam. Mijn hart zonk me dan telkens in de schoenen als Mikey vroeg wanneer zijn babybroertje nu eindelijk kwam.”

Bloeding

In de herfst van 2016 ging het koppel uit Massachusetts langs bij een vruchtbaarheidsspecialist en in december van dat jaar was er eindelijk goed nieuws. Net op de 5de verjaardag van Mikey. Hun geluk zou echter van korte duur zijn, want de volgende maand kreeg Jessica een bloeding en verloor ze hun baby. Het jongetje was op dat moment 11 weken oud.





Na nog meer vruchteloze pogingen besloten ze er in de lente van 2017 de brui aan te geven. “Op een avond hadden we het erover en we besloten dat we ook perfect gelukkig konden zijn met zijn drieën”, aldus Jessica. “We vertelden ook aan Mikey dat de kans bestond dat hij nooit een broertje zou krijgen. Het brak ons hart, maar er zat niets anders op.” (lees hieronder verder)



Maar in de zomer gebeurde dan toch een klein wonder. Jessica merkte het toen ze zich uitzonderlijk emotioneel voelde op de eerste schooldag van Mikey. De zwangerschapstest was positief en om zeker te zijn deed ze er nog twee, die hetzelfde resultaat gaven. De eerste weken waren ze blij maar voorzichtig, want Jessica had af en toe bloedingen. Maar elke keer ze bij de dokter langsgingen voor een check-up, bleek alles normaal. En ze kwamen te weten dat het opnieuw een jongetje was.

Vechten

Begin januari sloeg de schrik het koppel opnieuw om het hart. Hun baby bleek een groeiachterstand te hebben die hun dokter ongerust maakte. Op 23 weken zat hun zoontje 5 weken achter op schema. De arts legde de gevaren uit en vertelde hen zelfs dat ze voor een beëindiging van de zwangerschap konden kiezen. Maar Jessica en Michael besloten voor hun kind te vechten. (lees hieronder verder)

Er werd rekening gehouden met een vroeggeboorte en het doel werd gezet op 28 weken en 450 gram. Begin februari werd Jessica in het ziekenhuis opgenomen om haar toestand beter te kunnen opvolgen en kleine Mikey kwam haar twee keer per week bezoeken. Op 30 weken en 6 dagen bleek de baby nog amper bij te komen en de gynaecoloog besloot hem te laten komen. Het werd een spoedkeizersnede omdat de hartslag van de baby slecht werd door de verdoving. Jake werd op 6 maart geboren om 11.06 uur ’s morgens. Hij woog 790 gram en mat 30 centimeter.

Die avond kwam Mickey langs en zijn ouders vertelden hem dat hij eindelijk zijn babybroertje had. “Hij heeft rood haar net als ik”, was het eerste wat hij uitriep toen hij Jake voor het eerst zag. Hij wilde zijn broertje ook vasthouden, maar dat was nog niet meteen mogelijk. (lees hieronder verder)

Op dag 10 was het eindelijk zo ver. Mikey mocht zijn broertje voor het eerst in zijn armen sluiten en zijn ouders namen een foto van het magische moment. Dat hartverwarmende beeld deelden ze nu voor het eerst. “Het was geweldig en emotioneel en ik ben er zeker van dat het de basis wordt van een bijzondere band”, aldus nog Jessica.

Band

Jake moest uiteindelijk 62 dagen in het ziekenhuis blijven. Zijn thuiskomst was volgens zijn ouders een van de mooiste dagen van hun leven. Mikey ontpopte zich intussen tot een geweldige grote broer. “Hun band is ongelofelijk. Ik zeg vaak tegen mijn man dat ik wou dat Jake ook eens naar ons keek zoals hij naar Mikey kijkt. Het is alsof ze voor elkaar bestemd zijn.”

