Mikelle verdween 19 jaar geleden spoorloos, nu duikt mysterieus bankbiljet op: "Maar als dit een gemene grap is..." Sven Van Malderen

21 maart 2018

17u34

Bron: USA Today 0 Flashback naar 2 januari 1999: de elfjarige Mikelle Biggs wordt voor het laatst levend gezien toen ze met haar jongere zus in Mesa (Arizona) stond te wachten op de passerende ijsverkoper. Nu -meer dan negentien jaar later- duikt er plots een dollarbiljet op met een mysterieuze tekst. "Ik heet Mikel Biggs en ben ontvoerd in Mesa. Ik leef nog", staat erop geschreven. De spelfout in de voornaam voorspelt echter weinig goeds. "Hopelijk is dit geen ziekelijke grap", zucht haar zus Kimber.

Het biljet dook vorige week in Wisconsin op, meer dan 2.250 kilometer van de plek waar Mikelle verdween. "We kunnen helaas onmogelijk achterhalen hoe dat potentiële bewijsstuk in een kleine stad als Neenah beland is", aldus inspecteur Adam Streubel. "Wie het allemaal in handen gehad heeft? Op die vraag moeten we het antwoord ook schuldig blijven. Het enige wat we met zekerheid weten, is dat het biljet in 2009 gemaakt werd. We blijven de zaak onderzoeken, maar moeten er tegelijk ernstig rekening mee houden dat hier een grappenmaker aan het werk geweest is. Er was een sprankeltje hoop, maar die lijkt meteen de kop ingedrukt. Heel frustrerend."

Kimber -op het moment van de verdwijning negen jaar- verloor haar zus tijdens het cruciale moment negentig seconden uit het oog. Voldoende voor het noodlot om toe te slaan, zou later blijken. De fiets van Mikelle werd in een straat vlakbij teruggevonden, net als de twee muntstukken waarmee ze het ijs wilde betalen. Alle eigenaars van een ijskar in de staat Arizona en meer dan twintig veroordeelde zedendelinquenten werden ondervraagd. Het onderzoek leverde echter niets op.

Ook Kimber heeft bedenkingen bij het opgedoken bankbiljet. "Die spelfout in haar naam maakt het ongeloofwaardig. Ik denk niet dat Mikelle zoiets zou schrijven."

De jongedame zag de bewuste foto voor het eerst op een Facebookpagina waar alle tips rond de verdwijning van Mikelle verzameld worden. "Eerst geloofde ik erin, de kleinste strohalm volstaat om je vast te klampen. Ik probeerde het handschrift te ontcijferen. Hoe langer ik er echter mee bezig was, hoe meer ik overtuigd raakte dat iemand een gemene grap uitgehaald heeft. Maar wat als het toch echt zou blijken te zijn? Een mens wordt er op den duur gek van."