Mike wint jackpot van 243 miljoen euro, maar zijn ex zet de puntjes op de i: “Dat is niet genoeg om mij terug te winnen” Sven Van Malderen

08 maart 2019

15u08

Bron: Daily Mail 0 Een man uit New Jersey heeft deze week met Mega Millions de jackpot van 273 miljoen dollar (243 miljoen euro) gewonnen. Geen verkeerd bedragje, maar op een terugkeer van zijn ex hoeft Mike Weirsky niet te rekenen. “Ik heb fatsoen”, zet Eileen Murray de puntjes op de i.

Na een huwelijk van vijftien jaar zijn de twee in oktober van elkaar gescheiden. Mike was de laatste jaren vaak werkloos, waardoor de grootste last op de schouders van Eileen terechtkwam.

“Ik moest hem bij de scheiding een stevig bedrag betalen en nu dok ik nog altijd voor zijn alimentatie. Die regeling is bij mijn weten nog niet aangepast.”

“Niet mijn stijl”

Eileen denkt niet dat hij haar zal terugbetalen. “Om mijn liefde terug te winnen, moet hij het sowieso niet doen. Ik ga niet in vuur en vlam staan omdat hij nu plots een zak geld gekregen heeft, dat is mijn stijl niet. Ik weet waar ik voor gewerkt heb én ik heb fatsoen.”

Weirsky koos ervoor om het bedrag in één keer te incasseren, waardoor er een flinke hap afgaat. Maar met 145 miljoen euro hoeft hij nog steeds geen honger te lijden. “Ik hoop maar dat hij er de juiste dingen mee zal doen. Zijn familie steunen bijvoorbeeld”, aldus Eileen.

“Ga niet beginnen bedelen”

Tijdens de persconferentie verklaarde Mike dat zij hem vanuit het niets weer opgebeld had. “Maar ik heb dat helemaal niet gedaan. Hij denkt dat ik hier nu wat zal staan bedelen, maar dat is absoluut niet de bedoeling. Ik wens hem oprecht het beste, ook al gelooft hij daar waarschijnlijk geen woord van. Hopelijk laat hij zich omringen door mensen met goede bedoelingen. Niemand verdient het om opgelicht te worden.”

Bijna was het hele feest niet doorgegaan. Mike had het ticket immers stomweg laten liggen in een tankstation in Phillipsburg. Een klant was zo eerlijk om het biljet terug te geven aan de uitbater. “Ik was op dat moment meer met mijn gsm bezig, want er scheelde iets mee. Ik heb mijn geld weggestoken en ben vertrokken. Zonder mijn ticket mee te nemen dus.”

“Op zoek naar eerlijke ziel”

Paul zocht nadien zijn hele huis af, maar vond niets. Tot hem te binnen schoot wat er echt gebeurd was. “Twee dagen later ben ik teruggereden naar het tankstation. Het ticket lag daar gelukkig op mij te wachten. Ik ben nu op zoek naar die eerlijke ziel, hij mag zeker nog iets verwachten van mij.”

Zijn eerste aankoop wordt een Ford Raptor (een flink uit de kluiten gewassen pick-uptruck; nvdr). “Wakker worden en kunnen kopen wat je wil, daar heb ik altijd van gedroomd”, besluit Mike.