Mike Pompeo volgt Rex Tillerson op als Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Redactie

24 april 2018

01u00

Bron: AD 0 Een commissie van de Amerikaanse Senaat heeft de voordracht van president Donald Trump voor de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken goedgekeurd. Mike Pompeo, nu nog directeur van de CIA, wordt vermoedelijk volgende week gepresenteerd als de opvolger van Rex Tillerson.

Pompeo kreeg de steun van een nipte meerderheid. Lang zag het ernaar uit dat hij onvoldoende steun zou krijgen, tot de Republikeinse senator Rand Paul alsnog overstag ging.

Aanvankelijk leek het erop dat de voordracht door president Trump van Pompeo zou stranden. De Republikeinse Senator Rand Paul zei vorige maand nog "er alles aan te zullen doen" om de benoeming tegen te houden. Op het laatste moment veranderde Paul echter van gedachten, waardoor Pompeo net voldoende stemmen kreeg.

Dwarsligger

Paul zit zijn partijgenoot Trump geregeld dwars. Zo vertraagde hij aan het begin van het jaar een stemming in de Senaat over de begroting door urenlang aan het woord te blijven. "De heer Paul heeft ons nu ook wederom niet in de steek gelaten", aldus Trump.

Volgende week moet de volledige Senaat nog over zijn voordracht stemmen, maar daar kan Pompeo rekenen op een ruime meerderheid. Het is in de afgelopen dertig jaar nooit voorgekomen dat een voordracht voor een minister van Buitenlandse Zaken werd afgewezen.