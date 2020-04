Mike Pompeo beschuldigt China: “Eerste gevallen van coronavirus doken misschien al in november op” SVM

24 april 2020

14u25

Bron: Belga 4 “De eerste gevallen van het coronavirus deden zich misschien al in november voor. En niet eind december dus, zoals het in de officiële uitleg klinkt.” Dat laat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo alvast uitschijnen. Eerder werd China er ook al van beschuldigd de internationale gemeenschap verkeerd geïnformeerd te hebben.



"De eerste gevallen waren misschien al in november bekend bij de Chinese overheid”, klonk het. “Het heeft vervolgens tijd gekost om de rest van de wereld op de hoogte te brengen, met inbegrip van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)", vertelde Pompeo aan een lokale radiozender in Washington.

De minister stelt dus onomwonden dat China in november al op de hoogte was van de uitbraak van het virus. Volgens Geng Shuang, de woordvoerder van de Chinese diplomatie, zijn de beschuldigingen "totaal ongegrond". "De transparantie van China in vraag stellen met politieke manipulaties wijst op een gebrek aan respect voor de inspanningen en opofferingen van het Chinese volk in de strijd tegen de epidemie.”

31 december

China lichtte de WHO officieel op 31 december in over de uitbraak van een toen nog mysterieus longvirus in Wuhan. Er waren op dat moment 44 besmettingen vastgesteld, 11 mensen waren er toen al erg aan toe. De Wereldgezondheidsorganisatie communiceerde vervolgens op 4 januari voor het eerst over het virus, maar wachtte uiteindelijk wel tot 30 januari vooraleer de noodtoestand uit te roepen.

Peking heeft intussen al meermaals herhaald erg snel informatie te hebben vrijgegeven, maar Washington ziet de zaken toch enigszins anders. De Trump-administratie stelde eerder al dat China bewust informatie heeft achtergehouden, met als gevolg dat het virus zich razendsnel wereldwijd kon verspreiden en uitgroeide tot een pandemie.

