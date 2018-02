Mike Pence: "We moeten Noord-Korea blijven isoleren" TK

11 februari 2018

07u33

Bron: ANP, Belga 0 "Eerlijk en oprecht." Zo noemde het Noord-Koreaanse staatspersbureau de gesprekken die de zus van leider Kim Jong-un gisteren heeft gevoerd met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Er wordt gezegd dat de president door Kim Yo-jong werd uitgenodigd om Noord-Korea binnenkort te bezoeken, maar daarover zweeg KCNA in alle talen. Intussen liet de Amerikaanse vicepresident Mike Pence weten dat hij wil dat Noord-Korea 'economisch en diplomatiek' geïsoleerd blijft.

Volgens het persbureau overhandigde Kim Yo-jong zaterdag op 'hoffelijke' wijze een persoonlijke brief van haar broer en maakte zijn 'intenties' duidelijk aan de Zuid-Koreaanse president. Dat ze Moon tevens had uitgenodigd, bleef achterwege in het statement.

Kim Yo-jong maakt deel uit van een delegatie die vanwege de Olympische Spelen in Zuid-Korea is. Ze is het eerste lid van de Noord-Koreaanse regerende dynastie dat een bezoek brengt aan het zuidelijke buurland.

Isolatie

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence wil intussen dat Noord-Korea "economisch en diplomatiek geïsoleerd blijft", net nu er een historische toenadering op gang lijkt tussen de twee Korea's. Pence was in Zuid-Korea voor de opening van de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. Net voor zijn terugkeer naar de VS zei hij dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea verenigd blijven in hun verzet tegen het Noord-Koreaanse kernprogramma.

Tijdens de ontmoeting die Pence met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in had, bevestigden de twee leiders dat hun landen "blijven volhouden" en hun inspanningen tegen de Noord-Koreaanse nucleaire ambities blijven coördineren. "Tussen de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan is er niet het minste twistpunt over de nood om Noord-Korea economisch en diplomatiek te blijven isoleren, tot het zijn kernprogramma laat vallen", aldus Pence.

Washington voert "maximale druk" op het regime in Pyongyang. "Dialoog met Noord-Korea kan enkel als er een punt gezet wordt achter het Noord-Koreaanse kernprogramma", aldus Pence.