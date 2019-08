Mike Pence: “Nieuw ruimtevaartcommando wordt volgende week gelanceerd” AW

21 augustus 2019

00u08

Bron: Space.com 0 Volgens de vicepresident van de Verenigde Staten Mike Pence wordt het U.S. Space Command – het nieuwe Amerikaanse ruimtecommando dat zal samenwerken met de U.S Space Force – volgende week reeds gelanceerd. Dat zei hij tijdens een bijeenkomst van de Amerikaanse Nationale Ruimteraad.

Het nieuwe Amerikaanse ruimtecommando zal nauw samenwerken met de nieuwe U.S Space Force, dat tegen 2020 als zesde entiteit binnen de Amerikaanse strijdkrachten wordt opgericht. Het commandocentrum zal instaan voor de Amerikaanse militaire operaties in de ruimte.



In totaal zullen er vanaf 29 augustus maar liefst 87 personen aan de slag gaan bij het commandocentrum. Generaal John Raymond, momenteel nog commandant van het Amerikaanse Air Force Space Command, zal het bevel voeren.



“Amerika moet niet alleen gewoon aanwezig zijn in de ruimte, Amerika moet domineren in de ruimte”, zei Pence eerder al eens over de oprichting van de U.S Space Force. “We moeten over Amerikaanse superioriteit in de ruimte beschikken, en die zullen we ook verwezenlijken”, aldus Pence. “Vrede komt enkel tot stand door kracht. En in de komende jaren zal de United States Space Force in de ruimte deze kracht zijn. Wat ooit vredig en onbetwist was, is nu druk en vijandig”.

Noodzaak van nieuw militair departement?

Het is voor het eerst sinds 1947 dat er een nieuw militair departement zal worden toegevoegd aan het leger. De laatste toevoeging was de luchtmacht vlak na de Tweede Wereldoorlog. Bij de bekendmaking vorig jaar kwam er heel wat kritiek op de noodzaak van zo’n Space Force, zelfs van de toenmalige minister van Defensie Jim Mattis.

