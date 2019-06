Mike Pence: "Geen vooruitgang in gesprekken met Mexico” TT KV

06 juni 2019

21u52

Bron: Reuters, ANP 0 De Verenigde Staten en Mexico zijn niet tot een doorbraak gekomen in de onderhandelingen om de importheffing van 5 procent op alle goederen uit Mexico te voorkomen. “Hoe het er nu naar uit ziet, zullen de heffingen maandag van kracht gaan”, verklaarde vicepresident Mike Pence donderdag.

Mexico is op dit moment in moeizame onderhandelingen verwikkeld met de VS over het migratiebeleid. Washington eist dat Mexico iets doet aan de stroom vluchtelingen die via de Mexicaanse grens de VS binnenkomen of dat proberen. De VS dreigen met verhoging van importtarieven als Mexico de stroom niet stopt.

Mexico belooft daarom de zuidelijke grens met Guatemala te versterken, zo kondigde de Mexicaanse regering vandaag aan. Het land is ook bereid om 6.000 troepen naar de grens te sturen. Volgens Mexicaans minister van Binnenlandse Zaken Olga Sanchez wil Mexico een migratie die “ordelijk, veilig en regelmatig” verloopt. Met de grensversterking toont Mexico zijn goede wil aan de Amerikaanse president Trump, maar volgens Pence is het nog niet voldoende.



Wat er donderdag besproken is, zal voorgelegd worden aan president Donald Trump, die de uiteindelijke beslissing zal nemen. Mexico heeft al stappen gezet, maar “zal meer moeten doen om de crisis aan de grens aan te pakken,” aldus Pence.

Volgens Bloomberg heeft Mexico ook aangedrongen op meer tijd om te onderhandelen.

Bankrekeningen geblokkeerd

De Mexicaanse minister van Financiën kondigde donderdagmiddag ook aan dat de bankrekeningen van 26 mensen die betrokken zouden zijn bij mensensmokkel waren geblokkeerd. De minister sprak van mensen met “waarschijnlijke banden met mensensmokkel en illegale hulp bij migrantenkaravanen”. De afgelopen tijd zijn diverse karavanen met migranten door Mexico richting de VS getrokken. Trump dirigeerde duizenden militairen naar de grens om hen tegen te houden. Gisteren hebben de Mexicaanse autoriteiten naar eigen zeggen een karavaan met zo’n 1.200 Centraal-Amerikanen tegengehouden en 420 migranten opgepakt.

Volgens Mexicaanse bronnen hebben de VS voorgesteld dat Mexico migranten uit Guatemala die zonder papieren de grens overkomen, terugstuurt naar Mexico. Maar daar is geen overeenstemming over, aldus de bron.

De heffingen van 5 procent op alle goederen uit Mexico zouden maandag ingaan. President Donald Trump heeft steeds volgehouden dat dat ook gaat gebeuren. Trump kondigde de heffingen aan omdat Mexico in zijn ogen te weinig doet om illegale migratie naar de VS tegen te gaan. Iedere maand worden de heffingen met 5 procentpunt verhoogd totdat ze op 25 procent uit zijn gekomen.

Meer over Mexico

politiek

demografie

illegalen

samenleving

immigratie

VS