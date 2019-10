Mike Pence: “Akkoord met Turkije over staakt-het-vuren in Syrië” kv

17 oktober 2019

19u48

Bron: reuters 26 De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over een tijdelijke staking van het Turkse offensief in het noorden van Syrië dat ondertussen al acht dagen aanhoudt. Dat deelt de Amerikaanse vicepresident Mike Pence mee na een gesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Turkije zal de Koerdische YPG 120 uur de tijd geven om zich terug te trekken uit de regio.

“Vandaag hebben de Verenigde Staten en Turkije een akkoord bereikt over een staakt-het-vuren in Syrië”, deelde Pence mee tijdens een persconferentie na een meer dan vier uur durend gesprek in het presidentiële paleis in Ankara. De Amerikaanse vicepresident was naar Turkije gevlogen om een einde te maken aan het Turkse offensief dat Koerdische YPG-strijders wilde terugdringen uit een grensgebied in het noorden van Syrië.

Alle militaire operaties worden momenteel on hold gezet en de Koerden krijgen nu 120 uur de tijd om zich veilig uit het gebied terug te trekken. Ze krijgen daarbij de hulp van de VS. Zodra de terugtrekking volledig is, wordt het Turkse offensief opgeschort, maakte Pence bekend.



Het nieuwe akkoord maakt volgens de Amerikaanse vicepresident een einde aan het geweld in de regio. De met Turkije bereikte overeenkomst houdt ook in dat het land geen militaire operaties meer zal uitvoeren in de strategisch gelegen grensstad Kobani.

Turken krijgen hun zin

Het nieuwe akkoord is in het voordeel van de Syrische Koerden, beklemtoont Pence, en zal een langdurige bufferzone creëren. De hechte relatie tussen de VS en de Koerden blijft volgens hem behouden, al blijven de VS bij hun beslissing om Amerikaanse militairen uit het gebied terug te trekken.

Zowel Turkije als de VS willen een vreedzame oplossing voor Syrië, klinkt het, en beide landen stellen het verslaan van Islamitische Staat als doel voorop. Met het akkoord krijgen de Turken hun verhoopte “veiligheidszone” langs de Syrisch-Turkse grens - een van de redenen voor het Turkse offensief.

President Trump reageert volgens Pence verheugd over het akkoord en is bereid om de economische sancties tegen Turkije op te heffen zodra het akkoord wordt geïmplementeerd.

Humanitaire crisis

Het Turkse offensief leidde tot een nieuwe humanitaire crisis in Syrië. Meer dan 200.000 burgers sloegen op de vlucht en IS-strijders ontsnapten uit de Koerdische gevangenissen.

Trump wordt er zowel in eigen land als in het buitenland van beschuldigd dat hij de Koerdische strijders in de steek heeft gelaten door de Amerikaanse troepen uit de regio terug te trekken. De Koerden zijn de voornaamste bondgenoten van de VS in de strijd tegen het zelfverklaarde kalifaat van IS in Syrië. De Amerikaanse president noemde zijn beslissing woensdag echter nog “strategisch briljant” en waarschuwde Turkije voor verwoestende economische sancties als Erdogan en Pence niet tot een akkoord zouden komen.