Mijnwerkers zitten al 24 uur vast onder de grond in Canada

03 juli 2019

23u52

Bron: Belga 0 In Canada zitten 34 medewerkers van een mijn al 24 uur op een diepte van één kilometer vast onder de grond nadat de lift waarmee ze terug naar de oppervlakte zouden komen, defect raakte. Dat meldt de Canadese kaliproducent Nutrien.

Het incident deed zich voor in de Cory mijn, ten zuidwesten van Saskatoon in de provincie Saskatchewan. Volgens het bedrijf is de veiligheid van de medewerkers niet in gevaar. “Ze hebben regelmatig contact met ons en hebben voldoende eten en water bij zich. Ze hebben een internetverbinding, waardoor ze ook contact hebben met hun families", aldus een woordvoerder.

Tijdens een onderhoudsoperatie raakte de lift die de mijnwerkers weer naar boven moet halen defect. Hoe lang het nog zou duren voor de mijnwerkers naar boven kunnen worden gehaald, kon het bedrijf nog niet zeggen.