Mijlpaal voor Iers cabinepersoneel Ryanair: eindelijk een erkende vakbond AW

30 augustus 2018

14u48

Bron: Belga 0 Lowcostmaatschappij Ryanair heeft de vakbond Forsa erkend als vertegenwoordiger van haar stewardessen en stewards in thuisland Ierland. Dat meldden zowel Ryanair als de nieuwe vakbond.

De erkenning werd gisteren ondertekend. Ashely Connolly van Forsa spreekt in een persbericht van "een nieuwe en beduidende mijlpaal in de ontwikkeling van collectief overleg bij Ryanair".

De budgetvlieger erkende eerder al vakbonden voor het cabinepersoneel in Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. "Dit is een nieuw signaal van de vooruitgang die we maken met vakbonden sinds we in december 2017 aankondigden dat we de bonden zouden gaan erkennen", aldus personeelsdirecteur Eddie Wilson in een persbericht van Ryanair. "Meer dan 65 procent van ons cabinepersoneel is nu gedekt door erkenningsovereenkomsten en we hopen de komende weken meer akkoorden te kunnen sluiten."

Geen Belgische vakbond

Onder meer in België is er nog geen vakbondserkenning, noch voor het cabinepersoneel noch voor de piloten.

Een volgende stap na de erkenning van vakbonden is het afsluiten van cao's. Dat is tot nu toe alleen nog maar in Italië gelukt, voor de in het land gebaseerde piloten. In Ierland sloot Forsa een principeakkoord af over de arbeidsomstandigheden van de Ierse piloten, maar daar moeten de vliegers nog mee instemmen.