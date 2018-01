Mijlpaal: Saoedische vrouwen mogen vrijdag voor het eerst naar het voetbal FT

12u01 707 AFP Hun koninkrijk werd vorig jaar 87, en dus waren Saoedische vrouwen voor het eerst toegelaten in een voetbalstadion, waar ze concerten en voorstellingen mochten bijwonen. Komende vrijdag mogen ze voor het eerst naar een voetbalwedstrijd. Vanaf juni mogen vrouwen met de auto rijden in Saoedi-Arabië, een voetbalwedstrijd bijwonen mogen ze komende vrijdag al. Dat hebben de autoriteiten in hoofdstad Riyad vandaag laten weten.

Eind september 2017 mochten vrouwen al eens van dichtbij kennismaken met een stadion. Ze werden toen voor het eerst toegelaten in het King Fahad International Stadium in Riyad. Reden was de 87ste verjaardag van het koninkrijk. Het evenement werd toen opgeluisterd met concerten en voorstellingen. Vrouwen mochten er weliswaar niet samenzitten met vrijgezelle mannen, die moesten via een andere ingang het stadion betreden.

Vrijdag kunnen vrouwen die interesse tonen in het voetbal, voor het eerst live naar een wedstrijd. In Djedda, de tweede grootste stad van het land, wordt dan het duel tussen clubs al-Ahli en al-Batin beklonken. Later deze maand mogen vrouwen ook naar de verschillende eredivisiewedstrijden in Riyad en Dammam. De drie grootste stadions van het land worden dus opengesteld voor vrouwen, al mogen die enkel naar het voetbal afzakken wanneer ze vergezeld zijn van man en kinderen. Ze krijgen ook speciale plaats aangewezen.

AFP Saoedische vrouwen in de cinema, eind oktober vorig jaar. Het was tot dan verboden om films te kijken in bioscoopcomplexen. Mannen en vrouwen moeten wel nog gescheiden zitten in de zaal.

De rol van de vrouw in het streng islamitische koninkrijk wordt traditioneel en wettelijk erg beperkt tot een rol in huis - Saoedi-Arabië is een moslimmonarchie waar de strenge Shariawet geldt. Onder aanvoering van kroonprins Mohammed bin Salman worden sinds korte tijd echter verschillende hervormingen doorgevoerd. Ze maken deel uit van een groter plan dat de Saoedische economie minder afhankelijk moet maken van olie-inkomsten en meer jobs moet creëren. En naast werken is er voortaan ook meer plaats voor vertier.

Nog altijd verboden

Maar ondanks de versoepelingen van de wetten, wordt Saoedische vrouwen toch nog altijd heel wat ontzegd. Zo moet een vrouw die wil trouwen toestemming krijgen van haar 'wali' of beschermheer. Trouwen met niet-moslims is zo goed als onmogelijk. Daarnaast mogen vrouwen nog geen bankrekening openen of hun financiën beheren zonder toestemming van de man, krijgen ze nog altijd minder erfenis dan bijvoorbeeld hun broers en moeten ze nog apart zitten op openbare plaatsen als universiteiten of restaurants. Zelfs voor levensreddende operaties en behandelingen moeten vrouwen de toestemming krijgen van een mannelijk familielid.

