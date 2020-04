Mijlpaal in bouw nieuwe brug Genua: stalen structuur zo goed als af WDw

19 april 2020

16u01

Bron: Belga 1 Italië mag wel de corona-gifbeker tot zowat de bodem aan het leegdrinken zijn, uit Genua komt er goed nieuws: kortelings wordt een beslissende mijlpaal in de bouw van een nieuwe snelwegbrug bereikt.

Woordvoerster Erika Falone van de wederopbouw van het ingestorte Morandi-viaduct vertelde het Duitse persbureau DPA dat tussen vrijdag en zondag de stalen structuur van het nieuwe gevaarte klaar zal zijn. Daarmee is de kous niet af, want de rijweg dient nog geasfalteerd. Voorts moeten er nog verlichting, afwatering en andere zaken komen.

Het is nog niet helemaal uitgeklaard wanneer de nieuwe brug zou open gaan Erika Falone, woordvoerster wederopbouw



“Het is nog niet helemaal uitgeklaard wanneer de nieuwe brug zou open gaan”, aldus Falone. “Mogelijk is dat eind juni, maar het is afwachten hoe de werkzaamheden verder verlopen.”

De Morandi-brug kwam in augustus 2018 naar beneden, 43 mensen overleefden het niet. De nieuwe brug over de Polcevera-rivier is een ontwerp van sterarchitect Renzo Piano. Ondanks de corona-pandemie bleven de bouwwerkzaamheden doorlopen.

