Mijlpaal: IBM bouwt krachtigste kwantumcomputer tot nu toe JC

19u51

Bron: MIT 0 Thinkstock Onderzoekers van IBM zijn erin geslaagd de meest krachtige kwantumcomputer tot dusver te bouwen. Dat is een veelbelovende stap naar een manier om gigantische hoeveelheden data te kunnen verwerken.

Een kwantumcomputer werkt niet met bits, zoals een gewone computer, maar met kwantumbits of qubits. Anders dan bits, die altijd staan voor 0 of 1, kan een qubit op hetzelfde moment 0 én 1 zijn. Daardoor kan een kwantumcomputer talloze berekeningen tegelijk uitvoeren en dus supersnel gigantische hoeveelheden data analyseren.

IBM heeft vandaag een belangrijke doorbraak op het vlak van kwantumcomputers aangekondigd. Onderzoekers zijn erin geslaagd een kwantumcomputer te bouwen die met 50 qubits werkt. Dat is goed nieuws: één qubit rekent weliswaar 'slechts' tweemaal zo snel als een bit, maar twee qubits zijn vier keer zo snel en tien qubits al duizend keer zo snel. Google stelde recent dat kwantumcomputers vanaf 50 qubits beter zijn dan de supercomputers van vandaag.

Computer van de toekomst

Op een dag zullen deze computers oneindige malen krachtiger zijn dan de computers van vandaag. Ze zullen problemen kunnen oplossen die veel te complex zijn voor de huidige machines. En dus zijn IBM, Google, Intel en de start-up Rigetti uit Silicon Valley in een intense strijd verwikkeld om als eerste met dé computer van de toekomst te kunnen uitpakken.

De aankondiging van IBM betekent nog niet dat kwantumcomputers nu klaar zijn voor algemeen gebruik. Het systeem dat de computergigant ontwikkeld heeft, is nog zeer grillig en moeilijk in gebruik - net als de systemen van de concurrenten. De kwantumstaat blijft 90 microseconden behouden. Dat is een record, maar nog altijd een zeer korte tijd.

Toch is dit een belangrijke mijlpaal in het onderzoek naar praktische kwantumcomputers. Andere systemen die tot dusver gebouwd zijn, hebben beperkte capaciteiten en kunnen enkel berekeningen doen die ook een conventionele supercomputer aankan.

Cloud

Het onderzoek van IBM is nog niet verschenen, maar werd vanmorgen voorgesteld op de Industry Summit on the Future of Computing in Washington.

IBM heeft al veel successen geboekt op het vlak van kwantumcomputers. Zo maakte het bedrijf kwantumcomputers toegankelijk via de cloud en ontwikkelde het belangrijke softwaretoepassingen.