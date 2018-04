Miguel Diaz-Canel verkozen tot nieuwe president van Cuba Redactie

19 april 2018

15u32 4 Miguel Diaz-Canel is de nieuwe president van Cuba. Het parlement in Havana verkoos vandaag Diaz-Canel, tot nog toe vicepresident, tot opvolger van Raul Castro. Hij was de enige kandidaat. Dat hebben Cubaanse staatsmedia gemeld. Een tijdperk loopt ten einde: voor het eerst in bijna 60 jaar draagt de sterke man van Cuba niet de familienaam "Castro".

Hoewel de 57-jarige Diaz-Canel behoort tot de post-revolutionaire generatie, geldt hij als een man van het regime, een trouwe communist die geduldig opklom in de partijgeledingen. Radicale veranderingen hoeven de Cubanen niet meteen te verwachten. "De Cubaanse presidenten zullen steeds de revolutie verdedigen. We hebben vooral continuïteit nodig", zei de nieuwe president onlangs.

Diaz-Canel is gepokt en gemazeld in de communistische partij en gold al lang als de rechterhand van Raul Castro. Na zijn legerdienst maakte de elektronisch ingenieur carrière bij de jongerenafdeling van de communistische partij. Hij was partijchef voor de provincie Villa Clara en minister voor het hoger onderwijs. "Kameraad Diaz-Canel is geen parvenu en geen noodoplossing", zei Raul Castro over zijn uitverkoren opvolger.

Uitdagingen

Diaz-Canel staat als nieuwe president voor grote uitdagingen: de relatie met de Verenigde Staten is sinds het aantreden van Donald Trump duidelijk verslechterd, de economie ligt ook vanwege de zwakheid van bondgenoot Venezuela op apegapen en de sociale spanningen nemen toe.

Ook binnen het partij- en staatsapparaat moet de nieuwe president zich nog bewijzen. In tegenstelling tot zijn voorgangers Fidel en Raul Castro, die het rebellenleger in Cuba naar de zege leidden, beschikt hij niet over de natuurlijke legitimatie van de historische generatie van revolutionairen.

De verwachting is dat Raul Castro de eerste jaren achter de schermen aan de touwtjes zal blijven trekken. Zeker tot 2021 wil hij nog voorzitter blijven van de machtige communistische partij.