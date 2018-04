Miguel Diaz-Canel verkozen tot nieuwe president van Cuba

Redactie

19 april 2018

15u32

Miguel Diaz-Canel is de nieuwe president van Cuba. Het parlement in Havana verkoos vandaag Diaz-Canel, tot nog toe vicepresident, tot opvolger van Raul Castro. Dat hebben Cubaanse staatsmedia gemeld. Hij was de enige kandidaat.