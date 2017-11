Migratie en slavenhandel in Libië centraal op Afrikaans-Europese top LB

19u06

Bron: ANP 0 Screenshot CNN Een Afrikaanse vluchteling getuigt in de CNN-reportage over slavenhandel in Libië. In de Ivoriaanse stad Abidjan houden de staats- en regeringsleiders van 83 Afrikaanse en Europese landen vandaag en morgen een top. Bijzondere aandacht gaat naar investeringen in jeugd. Het migratiethema en de onthullingen over slavenhandel in Libië vormen er een centraal gespreksonderwerp.

Honderdduizenden Afrikanen proberen de armoede in Afrika te ontvluchten. Ze doorkruisen de Sahel en proberen de Middellandse Zee over te steken, op zoek naar een beter leven in Europa. De Europese landen proberen die economische migratie tegen te houden of in te dijken.

"Walgelijk"

Beelden die CNN verspreidde over Libië lokken nu geschokte reacties uit. Op de beelden is te zien hoe migranten er per opbod verkocht worden, als op een veemarkt. Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van de EU, noemt de slavenhandel "ontoelaatbaar". De Belgische premier Charles Michel vindt de toestanden "onze tijd onwaardig" en "walgelijk". De Franse president Macron spreekt van "misdaden tegen de menselijkheid" en hoopt op een Afrikaans-Europees akkoord om de netwerken van mensenhandelaars te breken.

Over de aanpak van migratie lijken de meningen uiteen te lopen. De Nederlandse premier Mark Rutte hield de voorbije dagen een pleidooi in de pers voor het terugsturen van migranten naar veilige landen en voor een herziening van de Conventie van Genève. De Duitse kanselier Angela Merkel sprak in Abidjan over een "gemeenschappelijk belang om een einde te maken aan de illegale migratie". Ze wil wel een "wettelijk kader" creëren dat mensen uit Afrika kansen biedt op vorming en opleiding.

Premier Charles Michel vindt dat er, vijftig jaar na het einde van het koloniale tijdperk een "win-win partnership" moet komen, waarbij zowel Europeanen als Afrikanen "hun verantwoordelijkheid nemen en hun engagementen respecteren". Michel meent dat er maatregelen moeten komen die de economische ontwikkeling in Afrika vooruit helpen, zodat de armoede er afneemt.