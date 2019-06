Migrantenmeisje (6) overlijdt in woestijn Arizona terwijl moeder op zoek is naar water kv

15 juni 2019

04u21

Bron: Reuters 0 Een zesjarig meisje uit India is overleden aan een zonnesteek in de woestijn in de Amerikaanse staat Arizona, nadat haar moeder haar achterliet bij andere migranten om op zoek te gaan naar water. Dat deelden een arts en de Amerikaanse grenswacht gisteren mee.

Het meisje, Gurupreet Kaur, dat binnenkort haar zevende verjaardag zou vieren, werd woensdag aangetroffen door de US Border Patrol ten westen van Lukeville, waar de temperatuur die dag opliep tot 42 graden Celsius.

Het is al het tweede migrantenkind dat dit jaar overlijdt in de woestijn in het zuiden van Arizona, waar veel migranten uit Centraal-Amerika illegaal de grens tussen Mexico en de VS hebben overgestoken. De droogte en hitte vormen er een ernstig gevaar in de zomer.

Migranten uit India

Volgens ambtenaren bij de Amerikaanse immigratiedienst probeert een toenemend aantal Indiërs via Mexico de VS binnen te geraken. Samen met duizenden Afrikaanse en Aziatische migranten ondernemen ze de hachelijke reis die geleid wordt door mensensmokkelaars.

Het meisje en haar moeder maakten deel uit van een groep van vijf Indiërs die dinsdagochtend om 10 uur ‘s ochtends door een groep smokkelaars was gedropt op zo’n 27 kilometer buiten de Amerikaanse grensstad Lukeville.

Na een tijd gewandeld te hebben, gingen de moeder van het meisje en een andere vrouw op zoek naar water. Het kind werd achtergelaten bij een andere vrouw en diens kind. “Zodra ze op zoek gingen naar water, werden ze niet meer teruggezien”, vertelt grenswachter Jesus Vasavilbaso.

De moeder en de andere vrouw liepen 22 uur door de ruige Sonorawoestijn vooraleer ze gevonden werden door Amerikaanse grenswachters die hun voetsporen volgden.

Oververhitting

Vier uur later troffen de grenswachters het lichaam van het overleden meisje aan op anderhalve kilometer van de grens. De agenten volgden de andere vrouw en haar achtjarige dochter naar Mexico, vooraleer de moeder en haar kind de VS weer binnengingen en zich overgaven aan de Border Patrol.

Het overleden meisje stierf door oververhitting en haar dood wordt als een ongeluk beschouwd, delen de lokale gezondheidsautoriteiten mee.

Dit jaar overleden al 58 migranten in het zuiden van Arizona, meestal als gevolg van de hitte. In 2018 kwamen er 127 mensen om.

“Zinloze dood”

De US Border Patrol verwijt de mensensmokkelaars voor de dood van het kind. “Dit is een zinloze dood, gedreven door kartels die winst maken door de levens van mensen op het spel te zetten”, zegt Roy Villareal die aan het hoofd staat van de grenswacht in Tucson.

Volgens mensenrechtenactiviste Juanita Molina ligt de schuld ook deels bij de Amerikaanse grenswacht, in combinatie met de uitputting van de Indiase migrantenkinderen eens ze de grens bereiken. “Ze proberen deze mensen af te zetten op plaatsen waar ze vermijden dat ze zelf gesnapt worden”, zegt Molina, directeur van Border Action Network in Tucson over de smokkelaars. “Jonge kinderen kunnen heel snel doodgaan”, voegt ze eraan toe.

