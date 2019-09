Migrantenkinderen die in VS van ouders gescheiden werden, kampen met psychische problemen kv

04 september 2019

19u59

Bron: AP 0 Migrantenkinderen die vorig jaar gescheiden werden van hun ouders aan de Amerikaans-Mexicaanse grens kregen te kampen met post-traumatische stressstoornis en andere ernstige geestelijke gezondheidsproblemen. Het chaotische herenigingsproces met hun ouders maakte de zaken bovendien alleen maar erger. Dat meldt een Amerikaanse regeringswaakhond vandaag in een rapport.

Het rapport van de inspecteur-generaal van het Ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken is het eerste omvangrijke verslag van een overheidsagentschap over de impact van het Trumps “nultolerantiebeleid” inzake immigratie op de geestelijke gezondheid van kinderen. Daarvoor werden in augustus en september 2018 zo’n 100 geestelijke gezondheidsmedewerkers die regelmatig contact hadden met kinderen geïnterviewd in 45 opvangcentra verspreid over 10 staten.

Op dat ogenblik zaten er bijna 9000 kinderen in de opvangcentra, sommigen van hen alleen, sommigen met hun ouders. Bijna 85 procent van hen waren tussen 13 en 17 jaar oud. 13 procent waren tussen zes en twaalf jaar oud en 2 procent waren tussen nul en vijf jaar.



“De centra meldden dat de zorg voor kinderen die van hun ouders gescheiden waren bijzonder moeilijk was, omdat deze kinderen vaker angst, een gevoel van verlatenheid en meer post-traumatische stress vertoonden dan kinderen die niet van de ouders gescheiden waren”, zegt vice-inspecteur-generaal Ann Maxwell. “Gescheiden kinderen zijn ook jonger dan de tieners waar de centra normaal gezien voor zorgen.”

Onophoudelijk huilen

De kinderen, die vaak al van streek waren door situaties in hun thuisland of door de reis naar de VS, waren angstiger, voelden zich vaker verlaten en vertoonden meer symptomen van post-traumatische stressstoornis dan kinderen die niet van hun ouders gescheiden waren, blijkt uit het rapport.

Sommige kinderen huilden onophoudelijk, anderen geloofden dat hun ouders hen in de steek hadden gelaten en waren boos en verward. “Andere kinderen uitten gevoelens van angst, voelden zich schuldig en maakten zich zorgen over het welzijn van hun ouders”, staat te lezen in het rapport.

Zo was er een jongetje van zeven of acht jaar dat van zijn vader gescheiden was zonder te weten waarom, meldt de inspecteur-generaal. Hij geloofde dat zijn vader vermoord was en dat hij ook vermoord zou worden. Het kind had uiteindelijk psychiatrische noodhulp nodig.

“Mijn borstkas doet pijn”

Sommige kinderen vertoonden ook fysieke symptomen als gevolg van hun mentaal trauma, meldden de medewerkers. “Je hoort vaak ‘mijn borstkas doet pijn’, zelfs al is alles medisch in orde. Kinderen melden symptomen als ‘elke hartslag doet pijn’, ‘ik kan mijn hart niet voelen’ of emotionele pijn”, vertelde een psycholoog.

Overbevolkte centra

Het rapport betreft een periode in 2018 waarin de opvangcentra overstelpt werden ten tijde van het nultolerantiebeleid, waarin minstens 2500 kinderen gescheiden werden van hun ouders. Kinderen werden in bewaring genomen aan de grens, terwijl hun ouders werden overgebracht naar de federale rechtbank, waar ze werden aangeklaagd. Kinderen die langer dan 72 uur werden vastgehouden, werden overgeheveld naar opvangcentra. Daar bleven ze tot ze konden worden vrijgegeven aan een ouder of naaste familie.

Hoe langer de kinderen in de centra verbleven, des te meer ging hun mentale gezondheid erop achteruit, meldt het rapport, dat aanbeveelt om de verblijfsduur in de asielcentra te minimaliseren. De inspecteur-generaal raadt ook aan dat er wordt geïnvesteerd in betere geestelijke gezondheidszorg voor de kinderen en de aanwerving van meer opgeleid personeel.

De Administratie voor Kinderen en Gezinnen, de afdeling van het ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken die instaat voor de opvang van migrantenkinderen, deelt mee al begonnen te zijn met de implementatie van de aanbevelingen van de inspecteur-generaal.

Chaotische hereniging

Het herenigingsproces verloopt echter vaak erg chaotisch, zo blijkt uit eerdere rapporten. Nadat een federale rechter had beslist dat de kinderen terug met hun ouders moesten herenigd worden, veranderden de richtlijnen over de herenigingsprocedure voortdurend. Dat droeg volgens het rapport bij tot meer angst en stress bij de kinderen. Sommige opvangcentra meldden dat herenigingen vaak op erg korte termijn gepland werden of plots geannuleerd werden.

Zo was er het geval van een meisje dat werd overgebracht van een opvangcentrum in Florida naar Texas, om er herenigd te worden met haar vader. Nadat het kind meerdere keren naar het asielcentrum van haar vader werd gebracht, werd ze “volledig in duigen” teruggebracht naar de faciliteit in Florida: ze had haar vader nooit gezien.

Personeel overbelast en niet gekwalificeerd

Elk kind in de opvangcentra moet volgens de regels minstens één keer per week een persoonlijke sessie met een geestelijke gezondheidsmedewerker krijgen, plus twee groepssessies waarin problemen kunnen aangekaart worden. Uit het rapport blijkt echter dat het personeel overbelast was. Meestal is er één medewerker voor 12 kinderen, maar tijdens het onderzoek bleek dat er meer dan 25 kinderen per medewerker waren.

Uit een apart rapport van de Inspecteur-Generaal dat eveneens vandaag werd vrijgegeven, blijkt dat 31 van de 45 onderzochte centra medewerkers aangenomen hadden die niet over de nodige kwalificaties beschikten. Bovendien hadden 28 van de 45 onderzochte faciliteiten niet genoeg geestelijke gezondheidsmedewerkers.

Dat betekent dat sommige kinderen niet de nodige zorg kregen, stelt het rapport, en sommige kinderen die kampten met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen, zoals zelfverminking, zelfmoordneigingen of zelfmoordpogingen, werden niet snel genoeg overgebracht naar behandelingscentra.

Drie maanden in centrum

In de periode waarin familieleden die de kinderen moesten komen ophalen, eerst hun vingerafdrukken moesten laten nemen, verbleven de kinderen gemiddeld 93 dagen lang in de centra. De familieleden vreesden immers dat ze gearresteerd zouden worden, omdat ze illegaal in de VS verbleven. Nadat die regel in maart werd afgeschaft, daalde de gemiddelde verblijfsduur tot 58 dagen. In april was dat 48 dagen.

Het rapport boog zich ook over de vraag of kinderen psychiatrische geneesmiddelen kregen toegediend, nadat de praktijk werd aangehaald in de media. Volgens het verslag gebeurde dat weinig: tussen mei en juli 2018 zouden in totaal zo’n 300 kinderen antidepressiva hebben gekregen.

De Trump-administratie besliste in 2017 om illegale migranten die samen met hun kinderen de Mexicaanse-Amerikaanse grens overstaken te arresteren en van hun kinderen te scheiden. Op die manier wilden ze mensen afschrikken die illegaal de VS probeerden binnen te komen. Sindsdien werden duizenden kinderen van hun ouders gescheiden en ondergebracht in opvangcentra. Een officieel cijfer hebben de instanties niet, wat vragen doet rijzen over de procedure en de mogelijkheden tot gezinshereniging. Honderden ouders werden al gedeporteerd zonder hun kinderen. Veel kinderen werden ondertussen ondergebracht in pleeggezinnen.