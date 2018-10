Migrantenkaravaan herneemt tocht door Mexico, ondanks dreigementen van VS TTR

24 oktober 2018

17u21

Bron: Belga 4 Duizenden migranten uit Centraal-Amerika hebben hun 4.000 km lange tocht door Mexico naar de VS hernomen. Ze leggen de dreigementen van VS-president Trump dat ze niet zullen worden toegelaten in de VS, naast zich neer.

De karavaan telt tussen de 4.500 en 7.500 mensen. Ze verlieten de stad Huixtla in het zuiden van Mexico en trekken naar Mapastepec, circa 65 kilometer noordelijker. Ze hebben twee dagen uitgerust in Huixtla. De karavaan was op 13 oktober in Honduras vertrokken. De opstappende migranten zijn uitgeput en moe, ondanks het feit dat ze konden uitrusten en voeding en medicijnen kregen.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo liet weten dat de karavaan "onder geen beding illegaal de zuidelijke grens met de VS zal mogen oversteken".

