Migrantenkaravaan die naar VS wil, clasht met Mexicaanse nationale garde
Stieven Ramdharie

24 januari 2020

11u31 2 Een groep van honderden migranten uit Midden-Amerika die in een karavaan wilde doortrekken naar de VS, is gestrand langs de grensrivier tussen Mexico en Guatemala. De Mexicaanse nationale garde zette traangas in om ze tegen te houden, maar kon niet voorkomen dat een groot deel Mexico binnenkwam.

Sommige migranten gooiden stenen naar gardisten terwijl ze de grensrivier Suchiate overstaken. Volgens de Mexicaanse autoriteiten werden zo’n vierhonderd migranten gearresteerd. Een ander deel overnachtte langs de rivierbedding, hopend dat ze een nieuwe kans zouden krijgen.

De confrontatie legt druk op de aanpak van de regering-Trump, die samen met Mexico en de regeringen van Midden-Amerika migranten de pas wil afsnijden. Mexico treedt sinds vorig jaar harder op tegen migranten uit Honduras, El Salvador en Guatemala die in karavanen naar de Amerikaanse grens willen trekken. De Mexicaanse regering, die extra gardisten aan de zuidelijke grens heeft opgesteld, besloot hiertoe na vooral economische druk van Washington.

Trump heeft ook akkoorden gesloten met onder andere Guatemala om te voorkomen dat migranten asiel aanvragen langs de Amerikaans-Mexicaanse grens. Migranten moeten eerst asiel aanvragen in Guatemala, waar de migranten doorheen moeten trekken richting Mexico. Omdat Guatemala ermee heeft ingestemd te fungeren als ‘veilig derde land’, kunnen migranten ook makkelijker teruggestuurd worden naar dit land door de VS.

Confrontatie op brug

De honderden migranten die maandag illegaal de grensrivier met Mexico overstaken, maakten deel uit van zo’n 4.000 personen die afgelopen week Guatemala binnenkwamen. De meesten zijn afkomstig uit Honduras. Zij zeggen de armoede en het bendegeweld in hun land te ontvluchten maar willen niet in Guatemala of Mexico blijven, waar ze veilig zijn. Volgens de autoriteiten werden 1.700 van hen in het weekeinde legaal toegelaten tot Mexico.

De migranten die in een karavaan Mexico probeerden binnen te komen, kregen eerder op de dag geen toestemming om via een grensbrug door te trekken naar het Mexicaanse stadje Ciudad Hidalgo. In een petitie die werd voorgelezen, vroegen ze de Mexicaanse president Andrés López Obrador toestemming om Mexico binnen te komen. Ze zeiden dat ze wilden doortrekken naar de Amerikaanse grens. De Mexicaanse autoriteiten weigerden dit.

De nationale garde werd vervolgens in staat van paraatheid gebracht. De gardisten konden echter niet voorkomen dat de migranten massaal de Suchiate-rivier overstaken. Zeker vijf gardisten raakten gewond bij de confrontatie die volgde. Sommige migranten wisten enkele wegen te bereiken maar werden later gearresteerd.

Asiel aanvragen

Mexico zet sinds vorig jaar controleposten op langs wegen richting de Amerikaanse grens om migranten tijdig te onderscheppen. De regering van president López Obrador besloot hiertoe na harde kritiek van Trump dat Mexico geen vinger uitstak om de migranten tegen houden. Trump dreigde onder andere met hogere invoertarieven als er geen maatregelen kwamen.

Na de chaotische taferelen bij de grensrivier, waarschuwden de Mexicaanse autoriteiten maandag dat migranten die illegaal het land waren binnen geslipt, zouden worden vastgezet en uitgewezen. Mexico zegt dat de migranten asiel kunnen aanvragen of werk kunnen zoeken in het land. Het overgrote deel van de migranten dat asiel aanvraagt en wordt toegelaten tot Mexico, hoopt echter daarna toch naar de Amerikaanse grens te gaan om de VS binnen te komen.

Volgens de Mexicaanse autoriteiten zijn sinds vorige week meer dan duizend migranten toegelaten tot de twee zuidelijke deelstaten Chiapas en Tabasco. Trump kan het stoppen van de karavanen met succes gebruiken in zijn herverkiezingscampagne. Sinds de nieuwe, strenge maatregelen vorig jaar van kracht werden, is er een einde gekomen aan de chaotische taferelen bij de Amerikaans-Mexicaanse grens.

De president zal proberen de kiezers duidelijk te maken dat zijn harde aanpak, met name richting Mexico, vruchten afwerpt. Tot grote onvrede van Trump, weigerde de Mexicaanse regering lange tijd om de migrantenkaravanen tegen te houden bij de grens met Guatemala. Ook daarna legde de politie de migranten geen strobreed in de weg toen ze duizenden kilometers door Mexico aflegden om de Amerikaanse grens te bereiken.