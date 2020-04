Migrantenkamp nabij Athene in quarantaine na ontdekking van 21 coronagevallen JG

02 april 2020

10u56

Bron: Belga 0 Een migrantenkamp in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene is in quarantaine geplaatst na de ontdekking van 21 besmettingen met het coronavirus onder de asielzoekers. Dat heeft het Griekse ministerie van Migratie donderdag laten weten.

Een vrouw uit het kamp van Ritsona, op 80 kilometer ten noorden van Athene, testte positief op de longziekte COVID-19 nadat ze begin deze week bevallen was in een ziekenhuis in de Griekse hoofdstad. De autoriteiten gingen vervolgens op zoek naar haar contacten binnen en buiten het kamp. Van de 63 in het kamp geteste personen bleken twintig besmet met het virus, alhoewel ze nog geen symptomen vertoonden.

De quarantaine voor het migrantenkamp geldt voor twee weken. Alle asielzoekers in Ritsona zullen een test ondergaan. De toegang tot het kamp wordt beperkt. Vlakbij zal extra medisch personeel worden ontplooid.

Het coronavirus heeft in Griekenland al aan 50 mensen het leven gekost. Er bestaat grote vrees voor een verspreiding van de epidemie in de overbevolkte migrantenkampen. De besmetting van de bevallen vrouw is officieel het eerste geval van COVID-19 in de kampen.

