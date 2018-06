Migrantenboot kapseist voor kust van Libië: "Zeker honderd vluchtelingen verdronken" kg

29 juni 2018

13u52

Bron: Belga, ANP 0 Mogelijk zijn zo'n honderd migranten verdronken voor de kust van Libië nadat hun boot kapseisde. Dat hebben de Libische zeemacht en kustwacht vandaag laten verstaan.

De kustwacht kon veertien overlevenden van de boot redden, net ten oosten van de hoofdstad Tripoli. Hoeveel migranten er precies aan boord waren, is voorlopig onduidelijk.

Daarnaast onderschepte de kustwacht ook twee migrantenboten met tweehonderd mensen aan boord.

Overvolle bootjes

Libië is een van de belangrijkste vertrekpunten voor migranten die over zee naar Europa proberen over te steken. Smokkelaars sturen ze dikwijls in overvolle, gammele bootjes de zee op.