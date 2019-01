Migranten verstoppen zich in uitgesneden matrassen, dashboards, motors en bumpers: welkom in Melilla jv

03 januari 2019

11u30

Bron: Guardian, Mirror, 20 Minutos, Daily Mail, The Local 2 Afrikaanse vluchtelingen proberen alles om de Spaanse enclaves Melilla en Ceuta binnen te geraken. Recent doken er beelden op van uitgesneden matrassen waarin twee migranten zich hadden verstopt. Eerder ontdekte de Guardia Civil ook al wanhopige Afrikanen die in de bumper, onder de motorkap en zelfs achter het dashboard van auto’s gekropen waren om Europa te bereiken.

Melilla en Ceuta zijn twee Spaanse enclaves die geografisch gezien niet met Spanje maar met Marokko zijn verbonden. De grens tussen dat Spaanse grondgebied en Marokko ligt dan ook aan de Noord-Afrikaanse kust en niet op het Europese vasteland. Voor migranten op zoek naar een beter leven is het een van de gewilde plekken om Europa proberen binnen te geraken. Omdat er overal metershoge hekken staan, worden ze alsmaar vindingrijker. Maar hun pogingen zijn vaak ook heel gevaarlijk, en illegaal. De Spaanse Guardia Civil heeft de taak ze tegen te houden en betrapt tijdens de grenscontroles constant illegale vluchtelingen, die zich in de meest hallucinante toestanden bevinden.

Zoals achter het dashboard van een BMW X5. Eind 2017 was dat het geval met een twaalfjarige jongen die uit Guinea zou komen. De Spaanse politie ontdekte de tiener met apparatuur die zijn hartslag detecteerde. De minderjarige was gedesoriënteerd en kampte met ademhalingsproblemen en slapende ledematen.

In september 2015 werd in Ceuta eveneens een Guinees aangetroffen onder motorkap van een oude Mercedes 300. Een tweede vluchteling zat in elkaar gekruld onder de achterbank van de wagen. Beiden leden aan zuurstoftekort en kregen meteen verzorging.

Een paar maanden eerder bleek een Afrikaanse migrant zich ook al verscholen te hebben tussen het motorblok en het dashboard, een wel vaker aangewende verstopplaats. De Spaanse politie vond hem in zijn oncomfortabele houding aan de grens tussen Marokko en Melilla. Bij diezelfde grens werd toen ook een 23-jarige Mauritaniër onder de achterbank van een andere auto betrapt.

De vluchtelingenproblematiek is helemaal niet nieuw en Europa is ook al langer een gedroomde eindbestemming. In 2010 botsten Spaanse agenten in Melilla op migranten die onder de bumper van een wagen waren gekropen.

In 2013 moesten Spaanse agenten eveneens een bumper uitbreken om een verdwaasde illegale vluchteling uit een wagen te kunnen halen.

Nog vroeger - in september 2007, meer dan elf jaar geleden - werd de tactiek van het dashboard al toegepast. De Guardia Civil moest toen een 25-jarige migrant uit Bangladesh bevrijden uit zijn hachelijke, mensonterende positie.

De meest recente inventieve poging om de andere kant van de grens te halen, is die van afgelopen zondag met uitgesneden matrassen. Twee vluchtelingen hadden zich daarin verstopt. De Guardia Civil haalde de twee in plastic folie gewikkelde matrassen van het dak van een wagen, sneden ze open en bevrijdden de vluchtelingen. Ze stelden het gelukkig wel.