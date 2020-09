Migranten slapen op kerkhof na verwoestende brand op Lesbos: chaos is groot, bewoners zijn het beu HAA

11 september 2020

11u30

Bron: DPA, Reuters, AFP 1 Duizenden migranten hebben al drie nachten in open lucht doorgebracht na de hevige brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. De chaos op het eiland is groot. De roep om de migranten weg te sturen, klinkt steeds luider bij de lokale bevolking. “Het is nu tijd dat anderen deze last dragen.”

Na de verwoestende vuurzee van dinsdagnacht, die het Moria-kamp grotendeels in de as legde, heerst er chaos op het Griekse eiland. Meer dan 12.000 migranten vertoefden voor de derde opeenvolgende nacht in open lucht. Velen staken in overgebleven delen van het kamp en omliggende velden vuren aan. Het kwam ook tot confrontaties met de politie. De ontheemde vluchtelingen slapen langs wegen en in velden. Anderen bivakkeren met hun kinderen op een kerkhof.

Zohra, een 25-jarige vrouw uit Afghanistan, getuigde gisteren aan Reuters dat ze al twee dagen op straat leeft. “Zonder eten en drinken. ‘s Nachts is het zeer koud.” Een vrouw uit Syrië vertelde aan persbureau AFP dat ze alles kwijt is. “We zijn in de steek gelaten, zonder eten, water of medicijnen.” Ze zei nog dat ze nog net haar identiteitspapieren kon meenemen toen er dinsdagavond brand uitbrak in het enorme vluchtelingenkamp. Daar waren ruim 12.000 migranten ondergebracht, veel meer dan de 2.800 waar plaats voor was.

Refugees find safe shelter in cemeteries in #Moria. Far-right groups intimidate them while trying to block any medical support and food supply by NGOs and locals. Greek government sent earlier today riot police to Lesvos to control possible tension against refugees. pic.twitter.com/ojAWP68ZdN Dimitris Rapidis(@ rapidis) link

De Griekse regering probeert vervangend onderdak te regelen voor de migranten, maar dat zorgt voor spanningen met verontruste eilandbewoners. Velen proberen te voorkomen dat delen van het kamp weer in gebruik worden genomen. Ze blokkeerden wegen in de buurt van Moria. Ze hopen zo te voorkomen dat er straks weer tenten kunnen neergezet worden op het terrein.

Er heerst bij de lokale bevolking ook angst omdat minstens 35 migranten positief op het nieuwe coronavirus zijn getest. Volgens de Griekse minister van Migratie Notis Mitarachi is het niet bekend waar deze Covid-19-zieken zich momenteel bevinden. De Griekse overheid zet zich schrap voor een stijgend aantal positieve gevallen en heeft 19.000 testkits naar het eiland gestuurd.

Een lokale prominent zei tegen AFP dat dit het moment is “om Moria voor goed te sluiten”. “We willen geen nieuw kamp. En we zullen ons verzetten tegen bouwwerkzaamheden. We hebben al vijf jaar te maken met deze situatie. Het is nu tijd dat anderen deze last gaan dragen.”

De Griekse autoriteiten hebben uit voorzorg meer politiemensen naar het eiland gestuurd. Er worden ook schepen ingezet om asielzoekers in op te vangen. Een aantal bussen met extra oproerpolitie, evenals twee waterkanonnen, arriveerden vanochtend aan boord van een veerboot in de hoofdstad van het eiland, Mytilene, zoals te zien was op de nationale televisie.

De oorzaak van de brand is nog niet bewezen, maar volgens de overheid stichtten de asielzoekers zelf de brand als reactie op de opgelegde quarantainemaatregelen nadat het nieuwe coronavirus vorige week was opgedoken in het kamp.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel kondigde gisteren een Frans-Duits initiatief aan om binnen de EU minderjarige asielzoekers uit het afgebrande kamp op te vangen. “Duitsland en Frankrijk zullen deelnemen, ik hoop ook andere lidstaten”, zei Merkel, die vond dat het drama de EU-landen eindelijk zou dwingen een gemeenschappelijk migratiebeleid uit te werken, dat vandaag niet bestaat.

De Franse president Emmanuel Macron bevestigde dat Parijs met Berlijn overlegt over de opvang van vluchtelingen. Als reactie op het initiatief van Merkel en Macron stelde Nederland voor om honderd migranten, de helft minderjarigen, op te vangen.

B-Fast

België heeft nog geen vraag ontvangen, antwoordde het kabinet van Maggie De Block (Open Vld), minister van Asiel en Migratie, op een vraag van Belga. “We zullen het verzoek onderzoeken wanneer het aankomt”, luidde het. Ons land kondigde gisteren wel aan een medisch noodteam van B-Fast te zullen sturen op vraag van de Griekse minister van Gezondheid en de Wereldgezondheisorganisatie. Minister van Buitenlandse Zaken liet op Twitter weten dat er morgen dertien gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen, alsook apparatuur naar Lesbos vertrekken.



