Migranten op Griekse eilanden krijgen 2.000 euro bij vrijwillige terugkeer

12 maart 2020

16u20

Bron: Belga 0 Buitenland Migranten die zich in een van de overvolle kampen op de Griekse eilanden bevinden en beslissen om onder begeleiding terug naar huis te keren, hebben de komende maand recht op een extra vergoeding van 2.000 euro. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.

De Commissie heeft over zo'n kader voor vrijwillige terugkeer een akkoord gesloten met de Griekse autoriteiten en met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), zei commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson tijdens een bezoek aan Griekenland.

“We bieden de migranten in de overbevolkte Griekse kampen de mogelijkheid om vrijwillig terug te keren en 2.000 euro extra bijstand te ontvangen om te integreren in hun land van herkomst”, zei ze. “Dit kan een beetje de druk wegnemen voor wie zich dan nog in de kampen bevindt.”

De mogelijkheid om 2.000 euro te ontvangen bovenop de standaardvergoeding bij vrijwillige terugkeer staat enkel open voor wie vóór 1 januari in Griekenland is aangekomen. Vijfduizend personen zullen gebruik kunnen maken van het aanbod, dat een maand geldig is.

