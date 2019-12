Migranten komen om bij oversteek Donau KVE

23 december 2019

17u25

Bron: ANP 0 Ten minste twee migranten zijn maandag verdronken toen ze probeerden de Donau over te steken. Volgens de politie kapseisde de boot waarop ze bij slecht weer de oversteek van Servië naar EU-land Kroatië waagden. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers.

Het vaartuig had een stuk of tien mensen aan boord. De Servische staatstelevisie RTS meldde dat er zes vermisten zijn, onder wie twee kinderen.

De rivier in het noordwesten van Servië is een populaire plek voor illegalen die via de Balkanroute naar West-Europa willen. De migranten zijn vooral afkomstig uit Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

De vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) schat dat er momenteel zo'n 5.000 in Servië bivakkeren. Nu de grens met Hongarije is afgegrendeld, verleggen ze hun koers naar Bosnië en Kroatië.