Migranten in Nederland aangetroffen in lading autobanden

03 oktober 2018

17u21

De Nederlandse politie heeft gisteren in Hoek van Holland dertien migranten aangetroffen in een trailer. Ze hadden zich verstopt in een lading autobanden met bestemming Engeland.

De in Hoek van Holland aangetroffen mensen komen hoofdzakelijk uit Afrika. Een speurhond ontdekte de vrouw en twaalf mannen. Na verhoor zullen ze worden vrijgelaten en zullen ze Nederland moeten verlaten.

Steeds vaker proberen migranten via Nederlandse havens naar Engeland te komen. Ze verstoppen zich in vrachtwagens en containers. Begin september werden nog 32 verstekelingen opgepakt in het havengebied van Moerdijk.