Migranten in Mexico steeds vaker ontvoerd en ingeschakeld voor dwangarbeid kv

11 februari 2020

19u36

Bron: Reuters 1 Migranten uit Centraal-Amerika die via Mexico de VS proberen binnen te geraken, zijn daar steeds vaker het slachtoffer van ontvoering, verkrachting en mensenhandel. Dat bericht Artsen zonder Grenzen vandaag.

In de Mexicaanse stad Nuevo Laredo, die van de VS gescheiden wordt door de Rio Grande, zegden bijna 80 procent van de migranten die in de eerste negen maanden van 2019 behandeld werden door Artsen Zonder Grenzen (AzG), dat ze slachtoffer waren van geweld, waaronder kidnapping.

Ze hebben geweld meegemaakt... en wat ze tijdens hun reis tegenkomen, is nog meer geweld Sergio Martin, Artsen zonder Grenzen

Verstrenging beleid VS

“Ze worden behandeld alsof ze geen echte mensen zijn”, vertelde Sergio Martin, AzG-coördinator voor Mexico aan Reuters. “Ze hebben geweld meegemaakt... en wat ze tijdens hun reis tegenkomen, is nog meer geweld.”



Mexico heeft onder druk van president Trump de inspanningen opgevoerd om te verhinderen dat migranten uit Centraal-Amerika, die vaak op de vlucht zijn voor geweld en armoede, de grens met de VS kunnen bereiken. Ze zetten de nationale garde in om migranten op hun route noordwaarts tegen te houden en hebben het aantal opsluitingen en deportaties opgevoerd.

De VS hebben ook al 57.000 niet-Mexicaanse migranten teruggestuurd naar Mexico in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag. Daarnaast heeft het land ook de criteria voor asiel verstrengd en een beperking opgelegd voor het aantal aanvragen dat dagelijks aan de grens kan worden ingediend.

Het is makkelijker voor hen om verstrikt te geraken in een netwerk van mensenhandel of afpersing, als er niemand naar hen zoekt Sergio Martin, Artsen zonder Grenzen

Ontvoering en dwangarbeid

In september vertelden 18 van de 41 patiënten in Nuevo Laredo die waren teruggestuurd naar Mexico in afwachting van hun asielaanvraag aan Artsen zonder Grenzen dat ze recent slachtoffer waren van ontvoering. “We denken dat mensen als direct gevolg van dit beleid meer geweld ervaren”, aldus Martin. “Het is makkelijker voor hen om verstrikt te geraken in een netwerk van mensenhandel of afpersing, als er niemand naar hen zoekt.”

Artsen Zonder Grenzen stelde vast dat 78 procent van de bijna 3700 patiënten die in 2018 en 2019 in Mexico bij hen medische hulp zochten, tekenen vertoonden van blootstelling aan geweld, waaronder mishandeling, seksueel geweld en foltering. Sommige patiënten vertelden dat ze gedurende lange periode ontvoerd werden voor dwangarbeid, seksuele uitbuiting en om verplicht te werken voor criminele organisaties. Bijna een op de vier vrouwen gaf aan tijdens de reis seksueel geweld ervaren te hebben.

De data van Artsen Zonder Grenden zijn gebaseerd op ongeveer 26.000 consultaties met migranten in 2018 en 2019, getuigenissen en een enquête.