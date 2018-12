Migranten in Denemarken moeten handjes schudden: handdruk of geen staatsburgerschap ADN

20 december 2018

14u42

Bron: Belga 0 Wie Deens staatsburger wil worden, zal dat in de toekomst met een handdruk moeten bezegelen. Een wetsvoorstel daarover is vandaag goedgekeurd. Volgens critici heeft de wet het gemunt op moslims, die soms weigeren iemand van het andere geslacht een hand te geven.

Het Deense parlement keurde een wetsvoorstel goed waardoor immigranten een overeenkomst moeten ondertekenen, waarin ze verklaren dat ze de Deense wetgeving zullen naleven. Als bezegeling van hun staatsburgerschap zullen ze de burgemeester van de gemeente waar ze zijn de hand moeten schudden. Anders is er geen sprake van staatsburgerschap voor die persoon. "De aanvrager toont met deze symbolische daad zijn respect voor de Deense gemeeschap”, klinkt het in de wet.

Drijvende kracht achter het wetsvoorstel was minister van Integratie Inger Stojberg. "In Denemarken begroeten wij elkaar met een handdruk", aldus de minister. "Zo tonen wij respect voor elkaar in dit land."



De nieuwe wet krijgt al meteen zware kritiek te verduren. Søren Søndergaard van de Eenheidspartij noemde de wet hypocriet: "De vraag is of de mensen zich goed gedragen, en een handdruk garandeert dat niet", zo zei hij.