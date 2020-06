Migranten gered uit bootje dat dobberde op 70 kilometer van Italiaanse kust HR

19 juni 2020

23u41

Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa zijn vrijdag 67 migranten gered door het reddingsschip Mare Ionio. Dat meldt de Italiaanse ngo Mediterranea.

De migranten bevonden zich op een houten bootje dat op ongeveer 70 kilometer van de kust van Lampedusa in de problemen was gekomen.



De 67 geredde mensen hebben verschillende dagen op zee doorgebracht en hebben het minstens 48 uur zonder drinkwater moeten stellen, zegt de ngo. Toch bevinden ze zich nog in relatief goede gezondheid.

Een reddingsschip van de Duitse ngo had woensdag al een honderdtal migranten gered voor de kust van Libië. Wegens de betere omstandigheden op zee tijdens de zomer, zullen de komende weken wellicht nog meer migranten een poging ondernemen om via de Middellandse Zee in Europa te geraken.