Migranten gaan in grote groepen naar nieuw kamp op Lesbos KVE

18 september 2020

12u31

Bron: Belga 0 Zowat 6.000 migranten uit het afgebrande kamp Moria, zijn al naar het nieuwe tentenkamp op het Griekse eiland Lesbos gegaan, zo is officieel bekendgemaakt. Vrijdagochtend stonden honderden mensen alweer te wachten voor de poorten van het nieuwe kamp, zo bleek uit beelden van de Griekse staatsomroep ERT.

Vorige week brandde Moria volledig af, waardoor ruim 12.000 vluchtelingen dakloos werden. Veel vluchtelingen uit Moria willen niet naar een nieuw kamp op Lesbos, maar naar het Griekse vasteland. Ze vrezen in het kamp, dat 8.000 tot 10.000 mensen kan opvangen, te worden opgesloten. Griekenland houdt zich voorlopig aan de afspraken die de Europese Unie in 2016 met Turkije heeft gemaakt. Die voorzien dat alle op Lesbos aangekomen migranten daar moeten blijven tot hun asielaanvraag is behandeld. Wie geen asiel krijgt, keert naar Turkije terug.

Een speciaal commando van de Griekse politie, onder wie zeventig vrouwen, probeert sinds donderdag vooral families ervan te overtuigen toch naar het nieuwe tentenkamp te gaan, en veel mensen laten zich overreden. Na de families zullen agenten proberen om weigeraars toch te overhalen.



Zeker 157 migranten hebben overigens het coronavirus, aldus de Griekse minister voor Migratie Notis Mitarakis. Zij worden in het tentenkamp geïsoleerd. Humanitaire organisaties klagen over ontoereikende medische uitrusting, maar de regering ontkent dit.



