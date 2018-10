Migranten door Mexicaanse grens gebroken, ondanks bedreigingen van Trump TTR

19 oktober 2018

21u25

Bron: AFP 2 Een karavaan van naar schatting 3.000 migranten uit Honduras stroomde vandaag toe aan de noordgrens van Guatemala, ondanks de dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Amerikaanse staatshoofd zei gisteren dat hij de grens met Mexico wil sluiten en het leger wil inzetten als het land er niet in slaagt om de migranten te stoppen.

Trump is al dagen woedend om een migrantenmars die in een grote stoet vanuit Centraal-Amerika richting de Verenigde Staten trekt, in de hoop daar een beter leven op te starten. De karavaan vertrok zaterdag uit de gewelddadige Hondurese stad San Pedro Sula. De groep is aangegroeid tot enkele duizenden mensen en trekt door het aangrenzende Guatemala noordwaarts richting Mexico en de VS. Vanmiddag plaatselijke tijd werd aan een bepaalde grensovergang ondanks zware politieversterking het hek neergehaald en stroomden honderden mensen Mexico binnen.

Bij de karavaan bevinden zich ook vrouwen en kinderen. De meesten zouden op de vlucht zijn voor het bendegeweld in hun land. Er is ook weinig werk en veel corruptie in Honduras. “De reis is erg zwaar geweest, maar in Honduras hebben we geen goede toekomst”, zegt de 20-jarige Glenda Salvador, een moeder van twee peuters.



Migranten die al aan de Mexicaanse grens zijn aangekomen, slapen in kerken, brandweerkazernes en schuilplaatsen voor vluchtelingen. Wilson Chacon, een migrant uit Copan in het westen van Honduras, wil de hoop niet opgeven. “Ik heb vertrouwen dat ik op de een of andere manier de grens over ga”, klinkt het.

“Aanval op ons land”

Gisteren bestempelde Trump de migrantenmars als een “aanval op de Verenigde Staten”. Hij dreigde de zuidelijke grens met Mexico te sluiten “als Mexico niets doet aan de woeste aanval van migranten, inclusief veel criminelen die Mexico binnenkomen vanuit Guatemala, Honduras en El Salvador”. “Ik moet, in de meest krachtige bewoordingen, Mexico vragen een einde te maken aan deze aanval. Indien het daartoe niet in staat is dan zal ik een beroep doen op het Amerikaanse leger en ONZE ZUIDELIJKE GRENS SLUITEN”, tweette het Amerikaanse staatshoofd.

Trump lijkt van de migrantenkwestie een verkiezingsthema te willen maken bij de tussentijdse parlementsverkiezingen begin november. “Alle Democraten falen met hun zwakke wetgeving”, zei hij.

Bezoek

Vandaag bracht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, een bezoek aan Mexico. Eerst zei Mexico dat het deze mensen niet zal toelaten als ze niet over de nodige documenten beschikken. Maar politiechef Manelich Castilla gaf in een televisie-interview toe dat men de groep niet te hard wil aanpakken. Men wil vooral de openbare orde garanderen, klonk het.

De Mexicaanse autoriteiten bereiden zich voor op een instroom van migranten. De plaatselijke politiechef Gerardo Hernandez zegt dat er vijf opvangcentra zijn opgezet in Ciudad Hidalgo voor maximaal 4.000 mensen. Hij voegde er echter aan toe dat slechts 15 van de 132 Midden-Amerikanen die in de stad waren geregistreerd, afkomstig waren van de karavaan. Maar “ze registreren zich hier niet allemaal uit angst om vastgehouden te worden”, gaf Hernandez toe.

Mexico gaat ook de medewerking vragen van de VN-vluchtelingenorganisatie om een “humanitaire oplossing” te vinden voor de groep migranten.