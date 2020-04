Migranten Calais ondergebracht in opvangcentra Belga

03 april 2020

14u30 0 In Calais is vrijdag begonnen met het onderbrengen van migranten in opvangcentra in het departement. Tijdens de coronacrisis kunnen ze zich er in quarantaine plaatsen.

“Doel is om een bevolking daklozen om humanitaire redenen te helpen”, stelt de prefectuur over de operatie, die onder leiding staat van de Franse staat. “Hun aanwezigheid in de buurt van Calais zorgt ook voor ernstige problemen voor de volksgezondheid en voor schendingen van de openbare rust. Voorts is het de bedoeling om de logica van nationale quarantaine te garanderen.”

Capaciteit voor vierhonderd migranten

Sinds vrijdag brengen bussen dus de migranten naar opvangcentra in Liévin, Nédonchel, Croisilles, Merlimont, Fouquières-lès-Béthune en Saint-Venant in het departement Pas-de-Calais. “Er is al een totale capaciteit van vierhonderd plaatsen gevonden. De zoektocht gaat door”, zegt de prefectuur.

De operatie zou gespreid worden over twee weken.

Op vrijwillige basis

“De opvang gebeurt op vrijwillige basis, maar toch zouden er dwingende maatregelen kunnen genomen worden, voor zover dat gebeurt op basis van de bestaande juridische middelen”, klinkt het.

In Calais verblijven op dit moment honderden migranten. Volgens de prefectuur gaat het om 650 migranten, volgens hulporganisaties om duizend. De migranten hopen vanuit Calais Engeland te bereiken.