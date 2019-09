Migrant verstopt zich in dakkoffer en rijdt meer dan 260 kilometer mee met Brits koppel LH

04 september 2019

18u20

Bron: The Sun 9 Een Brits echtpaar deed afgelopen weekend een ongewone ontdekking nadat ze teruggekomen waren uit vakantie in Frankrijk. Een ​​17-jarige migrant had zich verstopt in de dakkoffer op de auto en was zo meer dan 260 kilometer meegereden met het koppel.

De feiten dateren van afgelopen zaterdag. De 57-jarige Simon Fenton had net zijn Skoda 4x4 geparkeerd aan hun huis in het stadje Newbury, gelegen in het graafschap Berkshire, en naar binnen gegaan toen hij zijn vrouw Sally hoorde schreeuwen. “Ik rende naar buiten en zag een zool van een schoen uit de zijkant van de dakkoffer steken”, vertelt de man aan The Sun. “Het drong door dat er ook een voet moest zijn, waarna de auto begon te bewegen en we iemand konden horen.”

Beiden zagen vervolgens een hand en hoorden iemand in gebroken Nederlands en Duits praten, zo schrijft The Sun. Het echtpaar kon vaststellen dat de verstekeling 17 jaar oud is en afkomstig is uit Egypte. Vervolgens belde het koppel de politie, die de dakkoffer moest openmaken met een koevoet. Eenmaal bevrijd werd de jongen in hechtenis genomen.

Volgens Simon had de migrant zich vrijdagnacht in Calais in de koffer verstopt toen de auto er geparkeerd stond, voordat ze de ferry naar Dover hadden genomen. “We begrijpen nog steeds niet hoe hij erin geslaagd is om in de dakkoffer te kunnen passen. Ik had gedacht dat we hem toch zouden horen bewegen.” Het echtpaar denkt ook dat hij hulp heeft gekregen van een tweede persoon, omdat de dakkoffer aan de buitenkant was vergrendeld en de inhoud - een camera, hondenbed en schoenen - gestolen was.