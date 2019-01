Migrant doodt Franse man die hem onderdak bood in eigen huis met 28 messteken KVDS

04 januari 2019

20u16

Bron: France 3, LinkedIn 496 Een 56-jarige man uit Joué-lès-Tours - bij de Franse stad Tours - is in zijn eigen huis vermoord door een migrant die hij onderdak bood. Dat meldt de openbare zender France 3. Bertrand Louiset werd omgebracht met 28 messteken.

De feiten zouden midden december al gebeurd zijn, maar raakten nu pas bekend. Het slachtoffer – dat actief was in verscheidene hulporganisaties – ving thuis een man van 22 jaar uit Ivoorkust op.

Motief

Over het motief is nog niets bekend, maar volgens France 3 kwam het tot een gewelddadige ruzie tussen de twee. Louiset zou de jongeman gevraagd hebben het appartement te verlaten.





Het lichaam van het slachtoffer werd pas 6 dagen later gevonden. De vermoedelijke dader werd op 17 december opgepakt. Hij bekende dat hij zijn gastheer gedood had. Hij is intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangeklaagd voor moord. Hij zit in voorlopige hechtenis.





Uit het LinkedIn-profiel van de Louiset blijkt dat hij actief was bij zeker twee hulporganisaties. Zo zette hij zich al bijna 20 jaar in voor Restos du Coeur, dat voedsel verdeelt onder Franse daklozen. Sinds april vorig jaar was hij ook actief bij UTOPIA56, dat hulp biedt aan minderjarige migranten die zonder begeleiding naar Frankrijk gevlucht zijn.