Mieke is ten einde raad: "De Zweden houden mijn stiefzonen vast!" Carla Van Der Wal

15 augustus 2018

08u14

Bron: AD 0 De stiefzonen van de Nederlandse Mieke Harms zitten al weken vast in een Zweeds detentiecentrum vanwege problemen met hun visum. Wat de Groningse ook doet om de twee te ontzetten, de autoriteiten zijn onverbiddelijk. Uitzetting dreigt.

Een beetje gedoe met visums is Mieke Harms uit het Groningse Bedum wel gewend. "Nadat ik mijn man ontmoette, tijdens een vakantie in Senegal, was er wel vaker tegengas.’’ Maar dat haar twee stiefzoons uit Senegal wekenlang in een Zweeds detentiecentrum zouden belanden, had ze zich nooit kunnen voorstellen. "Het is zo heftig, ze zitten daar echt vast.’’

