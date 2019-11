Midden van Italië opgeschrikt door aardbeving met kracht van 4.4 ADN

07 november 2019

20u08

Bron: ANP 12 Een aardbeving met een kracht van 4.4 heeft vanavond het midden van Italië opgeschrikt. Volgens het Nationaal Instituut voor Geofysica en Vulkanologie lag het epicentrum 5 kilometer ten zuidoosten van de gemeente Balsorano in de provincie L'Aquila, op een diepte van 14 kilometer.

Onmiddellijk renden de bewoners van de regio de straat op. Volgens persbureau ANSA was de beving ook in delen van Rome voelbaar. Tientallen verontruste inwoners belden de brandweer. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Ook zijn er geen gebouwen beschadigd.

Afgelopen nacht was er ook al seismische activiteit in de regio, schrijft de krant Corriere della Sera. Hierop had de burgemeester van Balsorano besloten de scholen gesloten te houden.



Italië ligt op twee breuklijnen, waardoor er vaak aardbevingen zijn. L’Aquila werd in 2009 getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6.3. Toen kwamen zeker driehonderd mensen om het leven. De dagen erna volgden nog enkele naschokken. Tien jaar later is de wederopbouw nog niet voltooid.

