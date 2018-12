Midden-Amerikaanse landen willen armoede en emigratie aanpakken jv

02 december 2018

06u34

Bron: dpa/afp 0 Mexico, Guatemala, Honduras en El Salvador zijn overeengekomen om gezamenlijk de armoede te bekampen en zo het aantal mensen dat vlucht naar de Verenigde Staten te verminderen. De Midden-Amerikaanse landen hebben in de marge van de eedaflegging van de nieuwe Mexicaanse president hierover een intentieverklaring ondertekend.

Momenteel proberen duizenden migranten uit deze landen asiel aan te vragen in de VS. De meesten bevinden zich na een wekenlange voettocht nu in de Mexicaanse grensstad Tijuana. Trump haalde in het kader van de tussentijdse parlementsverkiezingen (midterms) zwaar uit naar de "migrantenkaravanen". Hij dreigde er ook mee om de financiële steun aan de Centraal-Amerikaanse landen stop te zetten, als ze het probleem van illegale migratie niet zouden aanpakken.

Volgens een persbericht van de Mexicaanse regering zal een fonds worden opgericht dat moet helpen bij het creëren van jobs. Meer details zouden worden verstrekt op de Internationale migratieconferentie op 10 en 11 december in Marrakesh.

Honduras, Guatemala en El Salvador worden beschouwd als de meest gewelddadige landen ter wereld, waar (drugs)bendes de lokale bevolking terroriseren. De ordediensten van die landen zijn vaak corrupt en slagen er niet in het geweld in te dijken.