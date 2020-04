Middelbare scholen in Chinese provincie Hubei heropenen op 6 mei WDw

20 april 2020

10u29

Bron: Belga 0 In de Chinese provincie Hubei, waar de Covid-19-pandemie voor het eerst uitbrak, gaan de middelbare scholen op 6 mei weer open voor de laatstejaarsstudenten. Dat hebben de autoriteiten maandag bekendgemaakt. De scholen en universiteiten van het land sloten eind januari de deuren in een poging om de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

Net zoals in de rest van het land gaat het universitaire toelatingsexamen - de gaokao genoemd - op 7 juli van start, een maand later dan de voorbije jaren. De meerdaagse test is beslissend voor de toekomst van de pas afgestudeerde leerlingen.

Ergst getroffen

Hubei, dat zo’n 59 miljoen inwoners telt, is met grote voorsprong de ergst getroffen Chinese provincie. Zo’n 97 procent van alle doden in het land en 82 procent van besmettingen met het Covid-19-virus vielen in Hubei te betreuren. Nagenoeg de hele provincie werd eind januari onder een strenge blokkade geplaatst. In provinciehoofdstad Wuhan werd die blokkade pas op 8 april weer opgeheven.

Lees ook: China wil coronavirus onder controle houden met app: zo werkt het

Meer over Hubei